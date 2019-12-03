Redmi K30'un Üç Kanallı 5G MultiLink ile Geleceği Açıklandı

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla birçok kullanıcının ilgisini toplayan Redmi, beklenen serisi K30 ile ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu. Şirket, cihazın üç kanallı 5G MultiLink özelliği ile geleceğini açıkladı.

Son dönemlerde performansına göre uygun fiyatlı telefonlarıyla adını sıkça duyduğumuz Redmi, K30 serisi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi K30 serisi, üç kanallı 5G MultiLink özelliğine sahip olacak. Ayrıca cihaz 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi ve 5G bağlantı ağına aynı anda bağlanabilecek.

Redmi’nin açıklamalarına göre sıradan akıllı telefonlarda bulunan tek kanallı WiFi, yalnızca 2,4 GHz veya 5 GHz Wi-Fi’a bağlanabiliyor. Ayrıca veri aktarımı hızı da bağlantıda bir engel olup olmadığına göre değişiyor.

5G MultiLink nedir:

Günümüzde ise birçok cihazda birinci jenerasyon ağ hızlandırma teknolojisi iki kanallı Dual WiFi özelliği bulunuyor. Bu sayede cihazlar 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi ağlarına aynı anda bağlanılabiliyor. Bununla birlikte bağlantı hızında da gözle görülür bir artış yaşanıyor.

İkinci jenerasyon ağ hızlandırma teknolojisi 5G MultiLink ise iki kanallı olmak yerine üç kanallı bağlantıyla geliyor. Böylece bağlantı hızında neredeyse iki katlık bir artış gözüküyor. Ayrıca dilerseniz 5G bağlantınızı açarak bağlantı hızınızı daha da artırabiliyorsunuz.

Bu özelliklerin yanı sıra Redmi K30, 12 antenli tasarımla birlikte geliyor. Yani telefon, 4G destekli akıllı telefonlarda bulunan anten sayısının neredeyse iki katını bulunduracak. Şirket, bunu karşılayabilmek için mimarisinde değişikliğe gidiyor.

Redmi K30, daha önce yaptığımız haberlere de bakacak olursak çıktığında tüm ilgileri üzerine toplayacak. Daha önce şirketin genel müdürü Lu Weibing, cihazın dünyada ilk olacak şekilde yüksek çözünürlüklü görüntü sensörüyle çıkacağını belirtmişti. Redmi K30’un fiyatı ve diğer özellikleri ise henüz belli değil.