Redmi K30 Pro ile İlgili Heyecanlandıran İddia

Xiaomi'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Redmi K30'nun, henüz duyurulmayan Pro modeliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre yakın bir gelecekte duyurulması beklenen Redmi K30 Pro, 33 watt hızlı şarj desteği sunan 4.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşık bir ay önce alt şirketi olan Redmi'nin en yeni telefonu "K30"u duyurdu. Uygun fiyatına rağmen sunduğu teknik özelliklerle tüm tüketicilerin beğenisini kazanan kazanan telefon, bir süredir Çinli tüketicilerin hizmetinde. Hem 4G destekli hem de 5G destekli olarak piyasaya sürülen Redmi K30'un, kısa bir süre sonra da "K30 Pro" olarak isimlendirilen yeni bir versiyonunun duyurulması bekleniyor.

Redmi K30 Pro ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok. Ancak Redmi K30 duyurulmadan önce yaşanan sızıntılar ve ortaya atılan bazı iddialar, Xiaomi'nin bu serisinde iki farklı telefonun olacağını belirtiyordu. Aslına bakacak olursak bu fazlasıyla olağandı çünkü diğer üreticilerin yaptığı gibi Xiaomi de çoğu zaman bir serinin hem düz hem de pro olarak isimlendirilen daha güçlü bir modelini tüketicilerle buluşturuyor. Bu da Redmi K30 Pro'nun varlığıyla ilgili söylentileri destekliyor.

Redmi K30 Pro ile ilgili bugüne dek ortaya atılan iddialar, bu telefonun 64MP çözünürlük sunan Sony IMX686 sensörüne sahip olacağını ortaya koyuyordu. Şimdi aynı kaynak, yaklaşmakta olan Redmi K30 Pro'nun 4.700 mAh bataryaya sahip olacağını ve bu bataryanın, 33 watt hızlı şarj desteği sunacağını söylüyor. Ayrıca başka bir kaynağa göre Redmi K30 Pro, Snapdragon 865'ten güç alacak ve 8 GB RAM ile desteklenecek.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtma ihtimali var. Çünkü Redmi K30, 27 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Dolayısıyla Xiaomi, Redmi K30'un Pro modelinde bataryaya ufak bir dokunuş atarak tüketicileri cezbetmeye çalışabilir. Çünkü Redmi K30 Pro, Redmi K30 ile zaten aynı ana arka kameraya sahip ve şirketin, teknoloji tutkunlarını K30 Pro'ya çekmesi için bir şeyler yapması gerekiyor.

Yaklaşmakta olduğu söylenen Redmi K30 Pro ile ilgili herhangi bir ipucuna sahip değiliz. Hatta bu telefonla ilgili yürütülebilecek en iyi tahmin, görünüm olarak Redmi K30'la aynı olacağı şeklinde. Daha fazla bilgi için Xiaomi'den gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor.