Redmi K30 Pro'nun, 60 Hz Tam Ekranla Geleceği Açıklandı

24 Mart'ta duyurulacak Redmi K30 Pro ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Redmi'nin Weibo hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, K30 Pro ile ilgili basın görselleri paylaşılırken telefonun açılabilir kamerasına da değinildi.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi şu sıralar, alt markası olan Redmi'nin yeni bir telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Redmi K30 Pro olarak isimlendirilen bu telefonun, geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruyla 24 Mart'ta tanıtılacağı açıklanmıştı. Teknoloji tutkunları bu amiral gemisi telefonu büyük bir heyecanla beklerken şimdi Redmi'nin resmi Weibo hesabından bazı önemli açıklamalar yapıldı.

Redmi cephesinden yapılan açıklamalarda bu telefonla ilgili basın görselleri paylaşılırken telefonun önemli bir özelliğine de değinildi. Buna göre Redmi K30 Pro, tüketicilere tam ekran deneyim sunacak ve açılabilir bir ön kamerayla gelecek. Ancak bu telefon, sadece 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Yapılan açıklamalarda, Redmi K30 Pro'nun 300 bin kez ekran kalite testine sokulduğu ifade ediliyor.

Redmi K30 Pro için paylaşılan ilk basın görseli, cihazın kamera kurulumunu ve telefonun sağ tarafında bulunacak kırmızı renkli güç düğmesini ön plana çıkarıyor. 24 Mart'ta duyurulacak telefonla ilgili paylaşılan ikinci görsel ise cihazın önden nasıl göründüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Aynı görselde yer alan açılmış ön kamera detayı da dikkatlerden kaçmıyor.

Redmi K30 Pro'nun ortaya çıkan özelliklerinden en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz "Game Turbo 3.0". Bu özellik, Redmi K30 Pro'nun oyun performansını doğrudan etkileyecek ve mobil oyunseverler, bu telefonla benzersiz bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca Redmi K30 Pro'da lineer titreşim motoru bulunuyor ve bu da yine oyunlardaki titreşim deneyimini başka bir boyuta taşıyacak.