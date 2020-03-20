Redmi K30 Pro, 64MP Kamera ve 8K Video Desteği ile Gelecek

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni amiral gemisi modeli K30 Pro’yu 24 Mart’ta tanıtacak. Firma, lansmana günler kala, merakla beklenen cihazın bazı özelliklerini ortaya koyan iki adet tanıtım görseli paylaştı.

Xiaomi’nin kanatları altında başarılı telefonlar geliştiren Redmi, sektördeki iddiasını daha da artıracak bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Redmi K30 Pro olarak adlandırılan telefon, daha önce pek çok sızıntıya ve söylentiye konu olmuştu. Çinli marka, cihazın lansmanına sayılı günler kala K30 Pro’nun kamera özelliklerini gözler önüne seren yeni görüntüler paylaştı.

Redmi’nin servis ettiği tanıtım görsellerinden birinde, merakla beklenen amiral gemisinin kırmızı güç düğmeli gri versiyonuna ilk bakışımızı atıyoruz. Son derece şık bir tasarıma sahip olan Redmi K30 Pro, özellikle bu renk varyantı ile pek çok kullanıcının gönlünde taht kuracakmış gibi görünüyor.

Redmi K30 Pro'dan paylaşılan tanıtım görselleri

Markanın paylaştığı diğer görsel ise K30 Pro’nun kamera donanımını ortaya koyuyor. Cihaz, 64MP Sony IMX686 sensör ile gelecek. 8K (7680 x 4320) çözünürlükte video kaydı yapabilecek olan telefon, aynı zamanda çift OIS özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Bu da, cihazın neredeyse her koşulda sabit çekim imkanı sunabileceği anlamına geliyor. Arka kamera kurulumu ayrıca 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabilen bir telefoto sensörü de içeriyor.

Fakat Redmi K30 Pro’nun kamerasına dair keşfedilmemiş hala birkaç detay bulunuyor. Örneğin; Redmi, arkadaki diğer iki sensörün özelliklerini açıklamadı. Ayrıca pop-up yani açılır-kapanır selfie kamerasının spesifikasyonlarını da henüz öğrenmiş değiliz.

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 60Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekran ve daha fazlası ile gelecek olan Redmi K30 Pro, 24 Mart’ta Çin’de düzenlenecek çevrimiçi bir etkinlikte görücüye çıkacak. O zamana kadar cihazla ilgili yeni bilgiler öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.