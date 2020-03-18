Redmi K30 Pro, Game Turbo 3.0 ile Gelecek

Redmi kısa süre önce Weibo'da yaklaşan Redmi K30 Pro'nun bir tanıtım videosunu yayınladı. Videoya göre, bu cihaz, Game Turbo 3.0 teknolojisiyle gelecek. Bu teknoloji, adından da anlayabileceğiniz üzere, oyun oynarken daha yüksek performans sağlıyor. Bunun yanı sıra, kayan mesaj pencereleri, ses değiştiricileri, gece görüşü ve yapay zeka destekli özellikleri de sunuyor.

Şu an itibariyle, Redmi K30 Pro'nun sahip olacağı özellikler, Xiaomi Mi 10'da da mevcut. Ayrıca Redmi K30 Pro, TÜV Rheinland Yüksek Oyun Performansı Sertifikasını aldı. Weibo’da yayınlanan poster ayrıca, K30 Pro'nun 3435mm² VC ısı emici ve doğrusal bir motor kullanarak geldiğini ortaya koyuyor. Bu, Redmi K30 Pro'nun iyi bir oyun telefonu olacağı anlamına geliyor.

İki farklı model:

Söylentilere göre, Redmi K30 Pro'nun iki sürümü olacak: standart sürüm ve Zoom sürümü. Zoom modelinde yakınlaştırma özelliği bulunan bir kamera kurulumu yer alacak. Redmi K30 Pro, 24 Mart'ta tüm ayrıntılarıyla görücüye çıkacak.

Sızdırılan bir bilgiye göre, Redmi K30 Pro üst düzey sürümünün ana kamerası ve telefoto kamerasında OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteği yer alacak. Ancak, piyasaya sürülecek versiyonunun çift OIS'i destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor. Cihazın arkasındaki ana kamera 64 MP Sony IMX686 sensör olacak. Bu sensörün Redmi K30 modelinde yer aldığını da belirtelim.

K30 Pro, pop-up tam ekran kullanacak. Gücünü, Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun bellek bölümünde LPDDR5 RAM desteği olacak. UFS 3.0 depolama alanı da telefon ile birlikte gelecek. Arka taraftaki ana kamera 64MP olacak ve bu cihaz 33 W'a kadar flaş şarjı destekleyecek.

Redmi Ürün Direktörü Wang Teng, Redmi K30 Pro'nun fiyatının 429 dolarda fazla olacağını ifade etti. Ancak Lu Weibing, K30 Pro'nun, Xiaomi Mi 10 serisinden daha yüksek fiyata sahip olmayacağını söylüyor. Öte yandan, Weibo’da düzenlenecek Redmi K30 Pro lansmanında yalnızca cep telefonları yer almayacak. Redmi AIoT ürünleri, akıllı hoparlörler, TV’ler, kablosuz kulaklıklar, mobil güç kaynakları gibi birçok ürün de tanıtılacak.