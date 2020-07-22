Redmi K30 Pro Zoom Edition, DxOMark Testine Girdi

DxOMark ekibi, Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin son amiral gemisi K30 Pro Zoom Edition'ın arka kamerasını test etti. Yapılan testler, Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın beklentileri aştığını ortaya koyuyor. Redmi K30 Pro Zoom Edition, bugüne kadar teste giren telefonlar sırasında 10. sıraya yerleşti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicileri mest etmeyi başarıyor. Şirket bu bağlamda, birkaç ay önce de tasarımı ve teknik özellikleriyle ön plana çıkan amiral gemisi telefonu K30 Pro'yu duyurmuştu. Redmi, bu telefonun bir de "Zoom Edition" versiyonunu tüketicilerle buluşturmuştu. Redmi K30 Pro Zoom Edition şimdi DxOMark'ta karşımıza çıktı.

DxOMark, akıllı telefonlara yaptığı kamera testleri ile biliniyor. Şirket, piyasaya sürülen hemen her akıllı telefonun kameralarına ciddi seviyede testler yapıyor ve bu testlerin sonunda da akıllı telefonlara belirli bir puan veriyor. DxOMark'ın yaptığı son test ise Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın etkileyici bir kamera performansı sunduğunu gözler önüne seriyor.

İşte Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın DxOMark'tan aldığı puan

Redmi K30 Pro Zoom Edition, dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu kurulumda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve bir de derinlik sensörü bulunuyor. İşte bu kamera kurulumu ile yapılan testler, DxOMark'ın K30 Pro Zoom Edition'a 120 puan vermesini sağlıyor. Bu puan, K30 Pro Zoom Edition'ı DxOMark sıralamalarının en üst sıralarına yerleştiriyor.

DxOMark ekibi, yaptığı testler sonucunda K30 Pro Zoom Edition'ın fotoğraf performansına 129, video çekim performansına ise 101 puan veriyor. Bu puanların ortalaması da 120 olarak karşımıza çıkarken Redmi K30 Pro Zoom Edition'ı, sahip olduğu kamera kurulumu ile DxOMark'ın en iyiler listesinin 10. sırasında yer almasını sağlıyor.

DxOMark ekibi, Redmi K30 Pro Zoom Edition ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bu akıllı telefonun renkleri doğru bir şekilde ürettiğini, mükemmele yakın pozlamalar yaptığını, ayrıca otomatik odaklamayı başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Ayrıca bu akıllı telefonun bokeh ve diğer efektler konusunda da fazlasıyla başarılı olduğu ifade ediliyor.

Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın video performansına da değinen ekip, bu akıllı telefonun fiyatına göre benzersiz bir video çekim kalitesi sunduğunu söylüyor. Ancak fotoğraf çekimlerine kıyasla video çekimleri, biraz daha sıkıntılıymış ve bazı sorunlar yaşanıyormuş. DxOMark, video çekerken yaşanan başlıca sorunların odak kararsızlığı ve renklerdeki saçaklanma olduğunu ifade ediyor.