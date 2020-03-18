Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi'nin K30 Pro ile birlikte tanıtacağı 108 MP kameralı Redmi K30 Zoom Edition'ın teknik özellikleri Geekbench'te göründü. Ayrıca Redmi K30 Pro'nun beyaz renkli versiyonu, şirketin paylaştığı tanıtım görselinde ortaya çıktı.

Redmi, yeni amiral gemisi Redmi K30 Pro'nun tanıtımlarına başladı ve telefonun tanıtım görselini sosyal medyada yayınladı. Şirket, Redmi K30 Pro'yu beyaz renkli versiyonuyla ortaya çıkardı. Ayrıca Redmi K30 Zoom Edition, bazı teknik özellikleriyle Geekbench'te göründü.

Geekbench sayfasındaki bilgilere göre K30 Pro Zoom Edition, 8 çekirdekli 1.8GHz hızında bir ARM işlemci ve 8 GB RAM ile gelecek. Telefonun anakartı "Imipro" olarak adlandırılıyor. Ayrıca cihaz Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor.

108 MP sensöre sahip olan telefon, "Zoom Edition" adını kameralarından alıyor. Standart Redmi K30 Pro modelleri 64 MP ana kameraya sahip. Ayrıca Redmi K30 Pro'nun LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, Snapdragon 865 işlemci ve 5G desteğiyle geleceği biliniyor. Tüm bunların yanı sıra 33W hızlı şarj desteği ile birlikte 4.700 mAh bataryaya sahip olacak.

Redmi K30 Pro'nun tanıtım görseline gelecek olursak, arka kameralarının dairesel olarak konumlandırıldığı görülüyor. Selfie kamerası ile pop-up olarak üst kısımda yer alıyor. Telefonun kırmızı güç düğmesi parmak izi okuyucusuna sahip değil. Bu nedenle ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile geleceğini söyleyebiliriz.

Redmi K30 Pro'nun tanıtım görseli:

Redmi'nin 24 Mart'taki lansman etkinliğinde K30 Pro ile birlikte K30 Pro Zoom Edition'ı da tanıtması bekleniyor. K30 Pro'nun fiyatının yaklaşık 428 dolar olacağı tahmin ediliyor.