Xiaomi’nin yeni modellerle sürekli olarak desteklediği Redmi K30 serisinin yeni üyesi olacak Redmi K30 Ultra, son iddialara göre MediaTek işlemciyle gelecek. Cihaz, 64 MP’lik ana kameranın bulunduğu dört kameralı bir kuruluma da sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugüne kadar Redmi adı altında pek çok akıllı telefon çıkardı. Ancak şirketin en popüler ve en zengin serisi Redmi K30 serisi oldu. Xiaomi, Redmi K30 adı altında bugüne kadar 5 model tanıttı. Bu modeller Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G Extreme Edition ve Redmi K30i şeklindeydi.

Son çıkan haberlere göreyse dev teknoloji şirketi, Redmi K30 serisini bitirme konusunda oldukça isteksiz. Zira haberlere göre Xiaomi, Redmi K30 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Üstelik bu akıllı telefon bir yönüyle Redmi K30 serisi için bir ilk olma özelliğini taşıyacak.

Redmi K30 serisinin ilk MediaTek işlemcili telefonu olacak:

XDA Developers’ın haberine göre Redmi K30 Ultra, Çin’de MediaTek işlemciyle tanıtılacak. Böylelikle cihaz, bugüne kadar Çin’de tanıtılan diğer Redmi K30 modellerinin aksine MediaTek işlemciyle tanıtılan bir cihaz olacak. Yani aynı zamanda Redmi K30 serisinin ilk MediaTek işlemcili telefonu olma unvanını taşıyacak.

Redmi K30 Ultra, XDA üyesi kacskrz tarafından yeni bir MIUI 12 sürümünde ortaya çıktı. Cihaz, “cezanne” kod ismiyle anılıyordu. Cihaz hakkında söylenenlere göre Redmi K30 Ultra, 64 megapiksellik ana kameranın yer alacağı 4 kameralı bir kurulumla gelecek.

Bununla birlikte Redmi K30 Ultra, Redmi K30 Pro’da olduğu gibi pop-up kameraya sahip olacak. Cihazın donanım kısmında yer alan işlemcinin MediaTek olduğunu bilsek de hangi modelinin cihazda bulunacağı şu an için bilinmiyor. Fakat cihazda büyük ihtimalle Dimensity serisi işlemcilerden birisi yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiadaysa Xiaomi’nin MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili ve 144 Hz LCD ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı söylenmişti. Dolayısıyla bu iddianın ve haberimizdeki iddianın birbiriyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Tabii net bir şey söylemek için biraz daha beklememiz gerekiyor.