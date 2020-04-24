Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi’nin piyasanın en ucuz 5G telefonu olacağını iddia ettiği Redmi K30i’nin basın görselleri yayınlandı. Yayınlanan görseller, K30i’nin ana kamerasının 48MP olacağınını açık bir şekilde gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberle Xiaomi’nin piyasanın en ucuz akıllı telefonu olacağını iddia ettiği Redmi K30i’yi piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurmuştuk. Aralık ayında piyasaya sunulan Redmi K30’dan yola çıkılarak geliştirilen K30i'nin ana kamerası ile ana modelden ayrılacağı iddia ediliyordu.

Xiaomi’nin yeni telefonu olacak Redmi K30i’nin şimdi basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görsellerde Redmi 30i’nin arka kısmındaki dairesel kamera tasarımı ve kamera deliği altında yer alan ön kamerası açıkça görülüyor.

Redmi K30i’nin ana kamerasının 48MP olacağı kesinleşti

Dairesel kamera tasarımının etrafında bulunan yazılar, Redmi K30i’nin ana kamerasının 48MP olacağı iddialarını doğrulamış oldu. Arka kısımda bulunan diğer iki kameranın ise makro kamera ve derinlik sensörü olması bekleniyor. Xiaomi’nin Redmi K30i’de derinlik sensörü kullanmayabileceği de gelen iddialar arasında. Ön kameranın çözünürlük ve diyafram değerleri ise henüz belli olmadı.

Kamera özellikleri dışında K30i’nin, ana model K30’dan bileşen açısından pek farklı olması beklenmiyor. Düz bir LCD ekran, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve Snapdragon 765 işlemcisi iki telefonda da ortak özellikler olacak.

Piyasanın en ucuz 5G akıllı telefonu olma iddiası ile gelen Redmi K30i’nin 255 dolar (yaklaşık 1780 lira) fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de satışı olup olmayacağı belli olmayan K30i’nin satışa sunulması halinde fiyatı, vergiler nedeniyle biraz daha yüksek olacaktır.