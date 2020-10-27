Redmi, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu K30S'i duyurdu. Tasarım açısından Mi 10T'ye benzeyen telefon, teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 11 Kasım'da piyasaya sürülecek telefonun fiyatı da uygun sayılabilecek düzeyde.

Xiaomi destekli teknoloji şirketi Redmi, amiral gemisi yeni telefonu K30S'i duyurdu. Çin'de duyurulan telefon, Xiaomi Mi 10T'nin yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Etkileyici özelliklere sahip telefon, global pazar için uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Redmi K30S, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekrana sahip. Kullanıcılara 144 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruması sunuyor. Ekran üzerindeki ufak delikte ise 20 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor. Mühendisler, telefonun yan paneline de parmak izi okuyucu sensör eklemeyi ihmal etmemişler.

Karşınızda Redmi K30S

Redmi'nin yeni amiral gemisi, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Bu bağlamda 5G desteğine sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanına sahip. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünden güç alan telefonun 5000 mAh kapasiteli bataryası ise 33 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak tüketiciler, bu akıllı telefonun yüksek kaliteli stereo hoparlörlerini de deneyimleyebilecekler.

Redmi K30S'in arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlük sunan makro kameranın varlığını görüyoruz. Kullanıcılar, Redmi K30S ile 8K video çekimlerinin yanı sıra gece modu ve portre modu gibi özellikleri deneyimleyebiliyorlar. Bu arada ana kameranın OIS (görüntü sabitleme) desteğine sahip olduğunu da söylemek gerek.

Redmi K30S teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz IPS LCD (Corning Gorilla Glass 5 koruma)

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz IPS LCD (Corning Gorilla Glass 5 koruma) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP

64 MP + 13 MP + 5 MP Batarya: 5,000 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

5,000 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS ve USB Type-C

5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS ve USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre K30S, 11 Kasım'da satışa sunulacak. Siyah ve beyaz reklerde satın alınabilecek telefonun fiyatı ise şöyle olacak;