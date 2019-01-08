Redmi’nin 48 MP’lik Telefonuna Ait Görüntüler Yayınlandı

Xiaomi’ye bağlı olan Redmi’nin yeni telefonu hakkında çok az bilgi var ancak cihazın görüntüleri resmi olarak servis edildi.

Xiaomi’nin yeni telefonunun ismi konusunda pek çok söylenti dönüyor. Bazıları telefonun adının Redmi Pro 2 olacağını iddia ederken bazıları Redmi 7 Pro adını öne çıkarıyor. Bunların dışında Redmi 7 diyenler de var. JD.com’da cihaz için açılan bir sayfada ise isim olarak Redmi X gözüküyor.

Şirket telefonu 10 Ocak’ta açıkladığında bütün isim tartışmaları sona erecek. O zamana kadar elimizdeki kısıtlı onaylanmış bilgiyi özetlemek gerekirse, cihazın kamerası 48 MP olacak ve “Küçük King Kong” lakaplı 2.5D ekranlı, tamamen cam kaplı bir cihaz olacak.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, paylaştığı görüntülerin cihazın gerçek görüntüleri olduğunu söyledi. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere cihazın bir siyah, iki de renkli modeli bulunuyor. Dikey yerleştirilmiş olan ana kamera tam 48 MP fotoğraf çekebilen ana kamera. Arka tarafta bir de parmak izi okuyucu yer alıyor.

Çinli üretici, telefonunun kalitesine fazlasıyla güveniyor. Şirketin yayınladığı son videolarda telefon sağlamlık testlerine tutuluyor. İlk videoda bir takım Çinli abiler spor ayakkabılarıyla telefonun üstüne basarken, ikinci videoda ise bir kadın telefonu topuklu ayakkabısıyla eziyor.

Yeni telefonun tanıtımının ardından tüm özelliklerinin açıklanması ve satış bilgilerinin de belli olması bekleniyor.