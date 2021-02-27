Redmi Note 10, 120 Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak

Redmi Note 10’un daha lansmanı yapılmadan, Xiaomi Hindistan ekibi akıllı telefonunun neredeyse tüm özelliklerini yayınladı. Son olarak Xiaomi Hindistan ekibi Redmi Note 10'un 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Hindistan ekibi, Redmi Note 10’da 108 MP kamera kullanılacağını Twitter hesabından duyurmuştu. Daha Note 10 lansmanı yapılmadan sürekli özellik paylaşan Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, dünya çapında birçok Xiaomi tutkunu tarafından mercek altına alındı.

Markanın, Redmi Note 10’un Note serisi telefonlardaki en parlak ekrana sahip telefon olacağı söylemlerini yaymasının ardından, 120 Hz yenileme hızı kesinleşti. Elbette Redmi Note 10’un 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olması akıllarda yeni soru işaretleri doğurdu.

AMOLED ekran ne olacak?

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak olan Redmi Note 10 için AMOLED hayalleri suya düşmüş olabilir. 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran paneli telefonun maliyetini ciddi ölçüde arttırıyor. Xiaomi’nin telefon fiyatını ölçekleme adına FHD+ veya 1080p çözünürlüklü bir IPS LCD kullanması muhtemel görünüyor.

Xiaomi akıllı telefonların dünya çapında popülerleşmesinde yer alan en büyük neden “fiyat performans” eğrisi. Dünyada Apple’ın en büyük rakibi haline gelen Xiaomi’nin Note 10 serisi telefonunun 108 MP kamera ve 120 Hz ekrana sahip olması muhtemelen iPhone 12 ile büyük bir rekabet içine girmesini sağlayacak. Redmi Note 10’un Snapdragon 732G ve Redmi Note 10 Pro’nun Snapdragon 765G kullanması performans açısından da telefonun oldukça üstün olacağını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 10 tercih edecek misiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.