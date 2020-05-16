Redmi Note 10, 5G Bağlantı Desteğiyle TENAA’da Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Redmi Note serisinin yeni üyesine dair bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. TENAA listelemesinde yer alan bilgilere göre Redmi Note 10, 5G bağlantı desteğine sahip olacak.

Akıllı telefonlardaki 5G bağlantı özelliği giderek daha fazla modelde kullanılmaya başlanıyor. Görünüşe göre kullanıcılarına 5G bağlantı sunan akıllı telefonlar arasına Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Redmi Note serisinin en yeni üyesi de katılıyor.

TENAA sertifikasında ortaya çıkan bilgiye göre Redmi Note 10’da 5G bağlantı özelliği bulunacak. Ayrıca Note 10, bu seri içerisinde 5G özelliği bulunan ilk model olma unvanına da sahip olmuş olacak. Cihaz, hem NSA ve SA desteğiyle birlikte kullanıcılarına sunulacak.

Redmi Note 10 teknik özellikleri

Redmi Note serisinin yeni üyesinin bir önceki model olan Note 9 ile hem benzer özellikleri hem de farklılıkları bulunuyor. İlk olarak Redmi Note 10, arka tarafında dörtlü kamera tasarımıyla değil üçlü kamera tasarımıyla birlikte geliyor. Ayrıca yeni modelin ön tarafında, yine Note 9’un aksine 16 MP’lik selfie kamerasına ev sahipliği yapan su damlası çentiği bulunuyor.

TENAA listelemesindeki diğer özelliklere bakacak olursak Redmi Note 10’da 6,57 inç, FHD, 20:9 en boy oranına sahip OLED bir ekran bulunacak. Telefonun ana kamerası 48 MP olacak ancak son modelden hangi kameranın çıkarıldığı ise henüz belli değil. Ayrıca Note 9’da 5.020 mAh olan batarya kapasitesinin de 4.420 mAh’a düşürüldüğü görülüyor. Cihazda 22,5 W hızlı şarj desteği bulunuyor.

TENAA’da telefonda kullanılan işlemciye dair herhangi bir bilgi bulunmasa da Redmi Note 10’da MediaTek’in Dimensity 820 yonga setinin kullanılacağı iddia ediliyor. Serinin önceki telefonlarında Snapdragon 720G ve Helio G85 kullanıldığı göz önüne alınırsa işlemci konusunda büyük bir değişikliğe gidildiğini söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak Dimensity 820, önümüzdeki hafta tanıtılacak ve bu sebepten ötürü Redmi Note 10’un da yakın bir zaman içerisinde duyurulması bekleniyor.