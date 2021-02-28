Redmi'nin 4 Mart'ta Hindistan'da çıkarması beklenen Redmi Note 10 serisinin fiyat etiketi, paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Telefon, fiyat/performans sınıfının yeni liderlerinden birisi olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, yakın zamanda yeni amiral gemisi telefon serisi Redmi Note 10'u tanıtacak. Akıllı telefonun çıkışına yaklaşırken seri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya ve doğrulanmaya devam ediyor. Bugünse serinin merak edilen fiyat etiketi sonunda kendisini gösterdi.

Redmi Note 10'un kutusunu paylaşan Sistech Banana, böylelikle serinin piyasaya sürüleceği fiyatı da gösterdi. Kutu üzerinde yer alan bilgiye göre Çinli şirket, yeni telefonunu Hindistan'da 15.999 rupiden satışa çıkaracak. Bu da telefonun ülkemizde vergisiz olarak hemen hemen 1.600 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacağını gösteriyor. Pro modeli içinse şu an için bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Satış fiyatı daha düşük olabilir:

6 GB RAM ve 64 GB'lık depolama alanına sahip varyantı için belirtilen bu fiyat etiketinin perakende fiyatı olduğunu da belirtmekte fayda var. Dolayısıyla asıl satış fiyatının 14.000 (1.400 TL) ve 15.000 rupi (1.500 TL) arasında olması beklenebilir. İşin özeti, Redmi Note 10, uygun diyebileceğimiz bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilere göre 4 Mart'ta Hindistan'da çıkış yapacak Redmi Note 10, AMOLED panele sahip bir ekranla gelecek. Böylelikle Redmi, uzun bir süre sonra IPS LCD ekrandan vazgeçmiş olacak. Ekranın tazeleme hızının 120 Hz olacağıysa geçtiğimiz gün doğrulanmıştı.

Ortaya atılan diğer iddialara göre Redmi Note 10, Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisine yer verecekken serinin Pro modeli Snapdragon 765G işlemcisine yer verecek. 108 MP ana kameraya sahip olması beklenen Redmi Note 10, fiyat / performans sınıfının yeni liderlerinden biri olacak gibi duruyor.