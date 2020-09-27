Redmi Note 10, Mi 10T Lite'ın İsim Değiştirmiş Hali Olabilir

Bugün bir Weibo kullanıcısının paylaştığı bilgiye göre Redmi Note 10 serisi, Xiaomi'nin tanıtacağı Mi 10T Lite'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olabilir. Bu iddiayla birlikte Redmi Note 10 serisi daha da öngörülemez hale geldi.

Geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin M2007J17G model numarasına sahip ismi henüz resmiyet kazanmayan yeni bir akıllı telefonu ortaya çıkmıştı. FCC veri tabanında gözüken akıllı telefon hakkında öğrenilen tek detay, cihazın 4.720 mAh'lik bir bataryayla birlikte çıkış yapacağıydı.

Xiaomi'nin yeni telefonu hakkında ortaya atılan iddialara göreyse bu telefon, Xiaomi Mi 10T Lite isimli akıllı telefonunun ta kendisiydi. Bugün ortaya atılan farklı bir iddiaysa Xiaomi Mi 10T Lite olacağı iddia edilen bu akıllı telefonun, Çin'de Redmi Note 10 Series olarak yeniden isimlendirilmiş bir şekilde piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu.

Redmi Note 10 serisinin detayları birbirine karıştı:

Bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre temmuz ayında Gauguin (Mi 10T Lite 5G) ve Gauguin Pro kod adlarıyla ortaya çıkan akıllı telefonlar, Redmi adı altında piyasaya sürülecekler. Weibo kullanıcısı, her iki akıllı telefonun da ekim ayında Çin'de Redmi Note 10 serisi olarak karşımıza çıkacağını iddia etti.

Bu ayın başlarındaysa M2007J22C model numaralı farklı bir Xiaomi akıllı telefonu, MIIT'den onay almayı başarmıştı. Bu telefonun da Redmi Note 10 akıllı telefon serisinde yer alacağı iddia ediliyordu. Telefon, Dimensity 820 işlemcisi ve 8 GB RAM'iyle AI Benchmark'ta kendisini göstermişti.

İşi özetlemek gerekirse Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni amiral gemisi serisi Redmi Note 10, şu anda fazlasıyla karmaşık durumda. Xiaomi'nin alt markasında sunacağı yeni akıllı telefonların hangileri olacağı ve nasıl özelliklere sahip olacağı şu anda hiçbir şekilde net değil.

Dolayısıyla Redmi Note 10 serisi hakkında bugüne kadar ortaya atılan bu iddia dahil tüm iddiaları ciddiye almamakta fayda var. Ortalıkta bu kadar karmaşa varken yeni seri hakkında son karara varmak veya kesin bir şey söylemek oldukça yanlış olur. Redmi Note 10 serisinin detayları elbette önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.