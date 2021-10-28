Redmi Note 11 Ailesi Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Redmi, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+'ı duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan akıllı telefonlar, uygun fiyatlı varyantları ile de ön plana çıkacaklar gibi görünüyor. Telefonların Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, gerçekleştirdiği bir lansmanda yeni akıllı telefon serisi Note 11'i resmen duyurdu. Lansman kapsamında Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ isimli üç model ile karşımıza çıkan şirket, hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor. Peki Redmi Note 11 ailesi tüketicilere neler sunuyor?

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Note 11, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 90 Hz'lik bir ekranla geliyor. Note 11 Pro ve Note 11 Pro+'ta yer alan AMOLED ekran ise 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Note 11 Pro ve Pro+'ın ekranı, 320 Hz dokunma hassasiyeti özelliği ile de dikkat çekiyor. Parmak izi okuyucu sensör ise her üç modelde de ekran altına gizlenmiş durumda.

Karşınızda Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11, gücünü MediaTek Dimensity 810'dan alıyor. Note 11 Pro ve Note 11 Pro+'ta ise MediaTek Dimensity 920 işlemci bulunuyor. Ayrıca her üç modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Batarya özelliklerine geldiğimizde ise Note 11'de 5.000 mAh (33 watt hızlı şarj), Note 11 Pro'da 5.160 mAh (67 watt hızlı şarj) ve Note 11 Pro+'ta ise 4.500 mAh (120 watt hızlı şarj) kapasite görüyoruz. Her üç modelde de MIUI 12.5 yer alıyor. Bu arada; Note 11 Pro ve Note 11 Pro+'ın ses sisteminin JBL tarafından dizayn edildiğini söylemeden geçmeyelim.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda; Note 11'de 50 MP ana kameranın olduğunu görüyoruz. Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ ise 108 MP çözünürlük sunan ana arka kamerayla geliyor. Bu kamera kurulumunlarının tümünde yapay zeka desteği bulunuyor. Redmi Note 11 ailesinin ön kamerası ise 16 MP çözünürlük vadediyor.

Redmi Note 11 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme

6,67 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı)

50 MP + 8 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı) Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

5.000 mAh (33 watt) İşletim Sistemi: MIUI 12.5

Redmi Note 11 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı)

108 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı) Batarya: 5.160 mAh (67 watt)

5.160 mAh (67 watt) İşletim Sistemi: MIUI 12.5

Redmi Note 11 Pro+ teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme

6,67 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı)

108 MP (diğer kamera özellikleri açıklanmadı) Batarya: 4.500 mAh (120 watt)

4.500 mAh (120 watt) İşletim Sistemi: MIUI 12.5

Redmi Note 11 ailesinin fiyatları

Note 11 fiyat listesi:

4 GB RAM + 128 GB depolama: 187 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 200 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 235 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 265 dolar

Note 11 Pro fiyat listesi:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 250 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 295 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 330 dolar

Note 11 Pro+ fiyat listesi: