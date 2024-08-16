Redmi Note 14 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren bir görüntü paylaşıldı. Telefon, Redmi Note 13 Pro'dan hayli farklı görünecek gibi duruyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, Türkiye'de de büyük ilgi gören Note serisini genişletmek için kolları sıvadı. Şirket, çok büyük olasılıkla bir iki ay içerisinde bir lansman düzenleyecek ve bu lansmanda Note 14 serisini duyuracak.

Şimdiyse yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sektör kaynakları, Redmi Note 14 Pro'nun tasarımını sızdırmayı başardılar. Paylaşılan görüntü, telefonun görünüş açısından Redmi Note 13 Pro ile uzaktan yakından benzemeyeceğini gözler önüne seriyor.

Redmi Note 14 Pro böyle görünecek

Redmi Note 14 Pro'nun kamera kurulumu, alıştıklarımızdan oldukça farklı olacak. Bu bağlamda; arka panelde orta üst kısma yerleştirilmiş büyük bir çerçeve göreceğiz. Bu çerçeve, tüm sensörlere ev sahipliği yapacak. Ancak bu kamera kurulumunun neler sunacağı şimdilik belli değil.

Redmi'nin yaklaşmakta olan telefonunda 1.5K çözünürlük sunan oldukça kaliteli bir ekranın bulunacağı düşünülüyor. Bu ekran, mikro kavisli bir yapıya sahip olacak. Ayrıca yeni model, Redmi Note 13 Pro'ya kıyasla daha güçlü bir bataryaya ve daha iyi bir işlemciyle sunulacak.