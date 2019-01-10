Redmi Note 7 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi alt markası olarak ilk akıllı telefonunu tanıtan Redmi, su damlası çentikli ekranı ve 48MP'lik arka kamerası ile dikkat çeken Redmi Note 7'yi duyurdu.

Yıllardır Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin popüler bir akıllı telefon serisi olarak varlığını sürdüren Redmi, bağımsız bir şirket olarak ilk akıllı telefonu olan Redmi Note 7’yi resmi olarak tanıttı. Son derece şık ve ekstra güçlü tasarımı, yüksek çözünürlüklü arka kamerası ve güçlü işlemcisi ile Redmi Note 7, orta segmentte rekabeti bir üst seviyeye taşımış olacak.

Redmi’nin açıklamasına göre cihazın hem önünde hem de arkasında ekstra koruma için 0.8mm kalınlıkta Corning Gorilla Glass 5 cam bulunuyor. Ayrıca Note 7, suya ve toza karşı koruma sunan ilk Redmi akıllı telefon oldu. Bununla birlikte şirket, cihazın hangi seviye IP sertifikasına sahip olduğu konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Redmi Note 7’nin belki de en dikkat çeken özelliği, 1/2″ Samsung ISOCELL Bright GM1 48 megapiksel arka kameraya sahip olması. Dördü bir arada piksel teknolojisine sahip f/1.8 diyaframlı bu kamera, 5 megapiksellik ikinci arka kamera sayesinde gerek standart fotoğraflarda, gerekse portre modunda harika işler çıkarmayı vadediyor.

Redmi Note 7 Özellikler

6,3 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

3GB LPDDR4x RAM, 32GB depolama / 4GB/6GB LPDDR4x RAM, 64GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, f/1.8 diyafram + 5MP çift arka kamera

13MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 /5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

4000mAh batarya

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan yeni Redmi Note 7, 3 GB RAM’li sürümü için 999 Çin Yuanı (~808 TL); 4GB RAM’li sürümü için 1199 Çin Yuanı (~970 TL); 6GB RAM’li versiyonu için ise 1399 Çin Yuanı (~1.132TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye fiyatının ise tahmini olarak vergiler dahil sırası ile 1249 TL, 1499 TL ve 1749 TL olabileceğini söyleyebilriz.