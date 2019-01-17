İkinci indirimli satışını 18 Ocak tarihinde başlatacak olan Redmi Note 7'nin rezervasyon sayısı 400.000'i geçti.

Xiaomi Redmi Note 7 akıllı telefonları ilk defa 15 Ocak tarihinde satışa sunuldu. Kayıtlar sonucunda cihazın 8 dakikada 100.000 adet sattığı görüldü. Amiral gemisi katili Redmi Note 7, 18 Ocak tarihinde ikinci bir satışa girecek. Verilere göre cihazın 400.000 adet rezervasyona sahip olduğu biliniyor.

Bir sorun var ki mevcut satışlar rezervasyonları karşılamak için yeterli olmayabilir. Tüm rezervasyon yaptıranların ikinci indirimli satışa gelmeme ihtimali olduğu için bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Tüm bunların yanı sıra Xiaomi, daha önce yaptığı açıklamalarda bir milyon adet hazır cihazının olduğunun ipuçlarını vermişti. Tabii ki tüm satışlar ve rezervasyonlar göz önünde bulundurulduğunda bu sayının üzerine çıkılmış durumda ancak firmanın ikinci bir planı olduğu düşünülüyor.

Xiaomi’nin son amiral gemisi katili, 19.5:9 en boy oranına sahip 6,3 inçlik bir ekranla geliyor. Bünyesinde Snapdragon 660 yonga setini barındıran telefonun 3 GB/4 GB/6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 32 GB ve 64 GB’lık dâhili depolamaya sahip seçenekleri de bulunuyor. Kamera olarak 48 MP + 5 MP yapay zekâ destekli bir arka ve 13 MP’lik bir ön kameraya sahip olan cihaz, fotoğraf konusunda da fazlasıyla başarılı bir performans sergiliyor.

Son olarak cihazın fiyatının vergiler hariç 808 ila 1132 TL arasında değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz.