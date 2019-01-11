  • Redmi Note 7 Pro'nun Çalışmalarına Başlandı

Redmi Note 7 Pro Çalışmalarına Başlandı: Sony’nin 48 MP’lik Sensörü Kullanılacak

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen lansman etkinliğinde Redmi Note 7'yi tanıtan Redmi firması, Redmi Note 7 Pro hakkında da küçük ipuçları verdi.

Xiaomi’nin yeni alt markası Redmi, geçtiğimiz gün lansman etkinliğini Çin’de gerçekleştirdi. Etkinliğin en önemli noktası ise firmanın ilk telefonu olacak Redmi Note 7’nin açıklanmasıydı. Redmi Note 7, Snapdragon 660 işlemcisinin yanı sıra 4.000 mAh bataryası ve 48 MP kamerasıyla dillere destan özelliklerini yalnızca (vergiler hariç) 810 TL gibi bir fiyata sunacak.

Daha önceki Redmi Note modelleri aynı zamanda Pro modellerine de sahipti ancak dünkü etkinlikte Redmi yalnızca Redmi Note 7’yi tanıttı ve Note 7 Pro’yu bekleyenlerin kafasında büyük bir soru işareti bıraktı.

Bu durum firmanın Redmi Note 7 Pro’yu tamamen atladığı anlamına gelmiyor. Etkinlikte Pro modeli üzerine çalıştıklarının ipuçlarını veren firma, yakın zamanda Redmi Note 7 Pro ile karşımıza çıkabilir.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’a göre Redmi Note 7 Pro da 48 MP’lik bir arka kamerayla gelecek ancak Samsung’un kamera sensörleri yerine seçimini Sony’nin 48 MP’lik IMX586 sensörlerinden yana kullanacak.
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Şu ana kadar açıklanan her şey bu kadar olsa da yeni gelişmeler açıklandıkça bu gelişmeleri sizlerle buluşturacağız.
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Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/11/redmi-note-7-pro-reportedly-in-the-works-to-eschew-samsungs-sensor-for-48mp-sony-imx586-sensor/
Etiketler: sony, redmi, Redmi Note 7 Pro
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