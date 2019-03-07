Redmi Note 7 Pro'nun Düşük Işıkta Harikalar Yaratıyor

Çevrimiçi olarak paylaşılan bir fotoğrafa göre Redmi Note 7 Pro, düşük ışık koşullarında amiral gemilerini kıskandıracak bir performans sergiliyor.

Günümüz akıllı telefonlarının neredeyse tamamı parlak gün ışığında tatmin edici fotoğraflar çekebiliyorlar. Cihazların kameraları arasındaki kalite farkı, ortamdaki ışık azaldığında daha iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Lu Weibing, paylaştığı fotoğraflarla Redmi Note 7 Pro’nun düşük ışık koşullarında dahi ne kadar kaliteli fotoğraflar çekebildiğini ortaya çıkardı.

Bilmeyenler için; Redmi Note 7 Pro, çift arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensör kullanıyor. Xiaomi’nin üstün gece modu yazılımı ile birleşen bu sensör, düşük ışık koşullarında bile oldukça net ve canlı fotoğraflar çekmeyi başarıyor.

Redmi Note 7 Pro Özellikler

6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ IPS ekran

Snapdragon 675 işlemci, Adreno 612 GPU

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP + 5MP çift arka kamera

13MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 /5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

4000mAh batarya, hızlı şarj desteği

Redmi Note 7 Pro, kamera performansı ile kendine hayran bırakmayı başarsa da cihazın tek öne çıkan özelliği bu değil. Damla çentikli tasarım, muhteşem bir ekran/gövde oranını mümkün kılarken, Snapdragon 675 işlemci ve 6 GB’a varan RAM kapasitesi, muhteşem performansı da garanti ediyor.