Redmi Note 8 Pro, Şimdiden Satış Rekorları Kırdı

Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni telefon modeli Redmi Note 8 Pro'nun ilk 24 saatlik satış rakamları belli oldu. Açıklanan satış rakamlarına göre Redmi Note 8 Pro, şirketin tüm ilk satış rekorlarını kırmayı başardı.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz hafta alt markası Redmi'nin en yeni telefonu Note 8 Pro'yu tanıttı. Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarının amiral gemilerine kafa tutacak özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Redmi Note 8 Pro, 64 megapiksellik ana arka kamerasıyla fazlasıyla konuşulmuştu. Şimdiyse Redmi'nin piyasa sürüldüğü ilk günün satış rakamları ortaya çıktı.

Aslına bakılacak olursa Redmi Note 8 Pro, fazlasıyla üst düzey bir akıllı telefon modeli. 8 çekirdekli MediaTek Helio G90T işlemcinin kullanıldığı telefon, 4.500 mAh'lık yüksek batarya kapasitesine ve 18 watt hızlı şarj desteğine sahip. Anlaşılan o ki Redmi Note 8 Pro daha ilk günden Çinli tüketicilerin göz bebeği olmuş durumda.

Yapılan açıklamalara göre Redmi Note 8 Pro, şirketin tüm ilk satış rekorlarını kırmış durumda. Öyle ki Redmi Note 8 Pro, sadece ilk 24 saat içerisinde 300 binden fazla sipariş aldı. Çinli tüketiciler benzer bir şekilde Redmi Note 7'ye de yoğun ilgi göstermiş, 10 dakika içerisinde satışa sunulan tüm telefonları tüketmişlerdi. Ancak o dönemlerde yapılan satışlar bile 100 binle sınırlı kalmıştı.

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için 1.399 yuan istiyor. Bu da yaklaşık 200 dolar (1.130 TL) anlamına geliyor. Şirket yetkilileri, Redmi Note 8 Pro'nun lansmandan en az 8 hafta sonra diğer ülke pazarlarına açılacağını duyurmuştu. Hatta bu konuyla ilgili bir de slogan hazırlayan şirket, "Note 8 için 8 hafta" ibarelerini kullanıyor. Bu da ürünün ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelebileceği anlamına geliyor. Redmi Note 8'in Türkiye'ye gelmesi halindeyse fiyatı (04.09.2019 tarihli mevcut dolar kuruna göre) 1.130 TL + vergiler ve ek kalemler olacak. Bakalım Xiaomi, Redmi Note 8 Pro'ya Çin'de gösterilen ilgiyi, diğer ülkelerde de yakalayabilecek mi? Bu sorunun cevabını öğrenmek içinse, önümüzde hala birkaç ay zaman bulunuyor.