Xiaomi'nin Gizemli Telefonundan İlk Bilgiler Geldi

Xiaomi'nin Çin pazarı için hazırladığı yeni bir telefonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Redmi Note 9'un gelişmiş bir versiyonu olarak lanse edilecek telefon, Xiaomi Mi 10T Lite'ın yenilenmiş bir versiyonu olacak. Telefonun ne zaman duyurulacağı, şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, birkaç gündür yeni bir akıllı telefonla gündemde. İddialara göre şirket, bu gizemli telefonu Çin pazarı için geliştiriyordu. Bugün ortaya çıkan bilgilerse Xiaomi'nin Çinli tüketiciler için hazırladığı yeni telefonun detaylarını gözler önüne seriyor. Görünüşe göre geliştirilmiş bir Redmi Note 9 olarak lanse edilecek telefon, Avrupa pazarında satışta olan Mi 10T Lite'ın yenilenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkacak.

Redmi markası altında piyasaya sürülecek telefon, AdaptiveSync teknolojisine sahip olan bir ekranla gelecek. Tüketicilere 120 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekran, akıcılığı en üst düzeyde tutacak. Ayrıca telefon, uygulamaların ihtiyaçlarına göre de ekran tazeleme oranını otomatik olarak ayarlayabilecek.

Edinilen bilgilere göre, ticari ismi şimdilik açıklanmamış telefonun 5G bağlantı desteği de olacak. Bu destek, Qualcomm'un yeni sayılabilecek işlemcisi Snapdragon 750G ile sağlanacak. 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da RAM ile desteklenecek telefon, orta segment bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Mi 10T Lite'ın 4820 mAh kapasiteli bataryası da muhtemelen olduğu gibi, Redmi markalı yeni telefona aktarılacak.

Xiaomi, Mi 10T Lite'ın arka kısmında dörtlü kamera kurulumu tercih etmişti. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera bulunuyordu. Eğer bir değişiklik olmaz ise Xiaomi'nin Çin'e yönelik yeni telefonunda da bu kamera kurulumu bulunacak. Telefonun özçekim kamerası ise 8 MP çözünürlük sunacak.

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni telefonla ilgili ortaya çıkan detaylar, şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak bu detaylar bile gizemli telefonun yeterince anlaşılmasını sağlıyor. Xiaomi'nin bu telefon için düzenleyeceği etkinlikle birlikte muhtelemen geliştirilmiş Redmi Note 9 olarak lanse edilecek telefon, bu anlattıklarımızdan çok daha fazlasını sunmayacak.