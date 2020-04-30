Redmi Note 9’un Basın Görselleri Ortaya Çıktı

5.020 mAh’lik bataryasıyla kullanıcılarını memnun etmesi beklenen Redmi Note 9’un tanıtımına saatler kala resmi görünümlü basın görselleri ortaya çıktı. Telefon, MediaTek’in Helio G85 yonga setiyle karşımıza çıkacak.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, bugün yeni akıllı telefonu Note 9’u çevrimiçi etkinlikle tanıtacak. Şirket daha telefonu tanıtmadan cihazın resmi basın görselleri Twitter’da yayınlandı. İki farklı RAM ve depolama alanı sürümleriyle gelmesi beklenen yeni telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

MediaTek Helio G85 yonga setinden güç alan cihaz, 6,53 inç IPS LCD bir ekrana sahip. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı dışında bir de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sürümüyle satışa sunulması beklenen telefon, 5.020 mAh bataryaya sahip. Bu güçlü bataryayı 18 W kablolu şarj teknolojisiyle destekleyen Redmi, arkasında 4’lü kamera kurulumuyla birlikte gelecek.

48 MP kamera

Samsung’un f/1,79 diyafram aralığına sahip 48 MP GM1 sensörüyle gelecek Redmi Note 9, ayrıca f/2,2 diyafram değerli 8 MP geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörüyle karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise ekranın sol üst kısmına yerleştirilmiş 13 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Telefon hakkında merak edilen diğer özellikler, bugün yapılacak etkinlikle birlikte ortaya çıkacak. Bu zamana kadar cihazın resmi basın görselleri ile idare etmemiz gerekiyor.

Redmi Note 9 Teknik Özellikleri