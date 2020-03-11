Redmi Note 9'un Hangi İşlemciyle Geleceği Belli Oldu

Xiaomi Hindistan tarafından yakın zamanda tanıtılacak olan Redmi Note 9’da kullanılacak olan işlemci belli oldu. Bu orta sınıf telefonda MediaTek Helio P 75 işlemci seti çiipseti bulunacak.

Akıllı telefonlar çıkmadan önce haklarında pek çok söylenti çıkmasına alışkın olsak da saatler içerisinde resmi olarak tanıtılacak Redmi Note 9 için ortalık şaşırtıcı derecede sessiz. Yine de telefona dair bazı ayrıntılar biliniyor.

Hindistan’da tanıtılacak olan bu orta sınıf akıllı telefon, yeni MediaTek Helio P 75 işlemci yonga setinin kullanıldığı ilk akıllı telefon olacak. İddianın kaynağı ise MySmartPrice oldu. Tanıtımda bu bilgilerin doğru olup olmadığı da belli olacak.

En büyük çevrimiçi Redmi tanıtımı

Firmanın Twitter’daki resmi Hindistan hesabından yapılan açıklamada, “12 Mart 2020’de tüm zamanların EN BÜYÜK Redmi çevrimiçi ürün tanıtımına hazır olun” ifadesi kullanıldı. Firma gün boyu yapacağı etkinliklerde 18 cihaz hediye edecek, toplamda 1000’den fazla kişiye hediyeler dağıtacak.

Daha önce telefonun Geekbench sonuçlarında Redmi Note 9’un MediaTek MT6769V/CZ yonga seti ile geleceği açıklanmıştı. O dönemde bilinmeyen bu işlemcinin MediaTek Helio P 75 olabileceğine dair ipuçları verilmişti.

Bu işlemci, MediaTek’in Helio P70 ve Helio P95 yonga setlerinin arasında yer alacak. Tayvanlı üretici henüz bu yonga setini resmi olarak açıklamadı. Bu da MediaTek’in ya bir basın açıklaması yapacağı ya da Redmi ile duyuru sahnesini paylaşacağı anlamına geliyor.

Yeni işlemci MediaTek Helio P 75 hakkında bilinenler

MediaTek Helio P 75, sekiz çekirdekli olması beklenen bir işlemci olarak göze çarpıyor. Bu çekirdeklerden dördü Cortex-A53 olacak, kalan dördü ise Cortex-A73 işlemcilerden oluşacak. Grafik anlamında ise üzerinde Mali-G72 MP3 grafik işlemcinin bulunması bekleniyor. Konfigürasyona ve Geekbench rakamlarına bakarsak bu işlemci Snapdragon 665’ten daha güçlü olacak. Snapdragon 665 şu anda Redmi Note 8’lerde kullanılıyor.

Söylentilerin odaklandığı bir diğer nokta ise Redmi Note 9 Pro Max adını alması beklenen modele odaklanıyor. Bu telefonun Redmi Note 9 Pro’nun biraz daha şişirilmiş hali olması bekleniyor ancak çıkış tarihi ya da özellikleri bilinmiyor.