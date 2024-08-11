Birkaç ay önce Turbo 3 akıllı telefonu tanıtan Xiaomi şimdiden bir sonraki model üzerinde oldukça ilerlemiş durumda.

Redmi, yakın zamanda tanıttığı Redmi Turbo 3'ün ardından Turbo 4 için şimdiden çalışmaya başladı. Bu model aynı zamanda POCO F7'ye de temel oluşturacak bir model olarak tasarlanıyor. Çıkışına daha 8-9 ay gibi uzun bir zaman olan Redmi Turbo 4 şimdiden IMEI veritabanında göründü.

IMEI veritabanına göre Redmi Turbo 4, "2412DRToAC" model numarasına sahip olacak. Model numarasının son harfinin C olması, modelin Çin pazarında satışa çıkacağını gösteriyor. Xiaomi, Çin'de satışa çıkacak modellerde C, küresele çıkacak modellerde G harfini kullanıyor. Redmi Turbo 4'ü küresel pazarda POCO F7 olarak görmemiz de olası.

Küresel pazarda farklı ismi olacak

POCO F7'nin iki farklı model numarası var: "241DPCoAG" ve "2412DPCoAI." Bu alfasayısal kodlar, orijinal cihazdan ince farklılıklar gösteriyor. Sonekleri olan "I" ve "G", sırasıyla Hindistan ve Küresel varyantları temsil ediyor. Turbo 4, küresel pazarlarda POCO F7 olacak.

Yeni cihazların teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak çıkışlarına çok uzun bir süre olması, muhtemelen 2025 model işlemcilerle donatılmış olacak. Bu durumda işlemci, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8S Gen 3'ün halefi olacak. Kıyaslama açısından bakarsak Redmi Turbo 3, 120Hz yenilenme hızına, 6,7 inç OLED ekrana ve 1,5K çözünürlüğe sahipti. Bu modelde 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile birlikte Snapdragon 8s Gen 3 işlemci bulunuyordu. Yeni modelde de benzer özellikler karşımıza çıkabilir. ,