Redmi'nin Ucuz Wi-Fi 6 Routerı Yanlışlıkla Satışa Koyuldu

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin yeni Wi-Fi 6 router'ı yanlışlıkla listelendi. Benzerlerine göre nispeten ucuz olan cihazın özellikleri ise gayet etkileyici. Cihazın 1800 Mbps hız sunması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor ve yeni cihazlarını üretiyor. Ürün skalası çok geniş olan bu firma, alt firması olan Redmi bünyesi altında router (yönlendirici) çıkaracağı biliniyor. Redmi AX1800 adında çıkacak olan router henüz piyasaya çıkmadığı halde Çinli bir internet mağazası olan Tmall tarafından satış sitesinde listelendi. Bu şekilde bazı özellikleri ortaya çıkan router teknoloji severlerden büyük ilgi gördü.

Son çıkan Wi-Fi 6 bağlantı protokolünü içerecek olan bu yeni router'ın fiyatı da benzerlerine göre uygun olacak. Yanlışlıkla satışa konulduğu Tmall sitesindeki fiyatı 46 dolar (326 lira + vergiler) olarak belirtilen cihazın resmi çıkışını yaptıktan sonra da bu fiyat bandından satılması bekleniyor. Xiaomi'nin amiral gemilerinden olan AX3600 modelinin 126 dolarlık (893 lira + vergiler) fiyatıyla kıyaslanacak olursa cihaz için bir hayli uygun diyebiliriz.

Cihazın 1800 Mbps hız sunması bekleniyor:

Redmi, Xiaomi'nin amiral gemisi ile olan aradaki fiyat farkını kapamak için cihazın özelliklerinden kısması gerekiyor. Bu yüzden de MU-MIMO ve OFDMA destekli çift bant 802.11ax bağlantı protokolüyle birlikte 1800 Mbps hız sunması bekleniyor. Bahsedilen hız 2,4 GHz ve 5 GHz'in birleşmesinden ortaya çıkıyor. Fiyat ve performans özellikleri göz önüne alındığında bu cihazın en iyi seçenekler arasında girdiği düşünülüyor. Redmi'nin cihazı bu ay içerisinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Router ülkemizde genel olarak modeme entegre bir şekilde geliyor ancak ayrı kullanımın da birçok örneği var. Modem dışardan eve interneti getirirken, router ise interneti telefon, tablet gibi cihazlara dağıtmayı sağlıyor. Eğer router veya modem tek başına kullanılırsa bir anlamı olmaz ancak birlikte kullanıldıkları zaman harika işlere imza atabiliyorlar. Modem ve router arasındaki farkları daha detaylı incelemek için buradan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.