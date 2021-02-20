25 Şubat’ta K40 serisi telefonlarını tanıtacak Redmi’nin bir sürpriz daha yapacağı duyuruldu. RedmiBook Pro dizüstü bilgisayarlar için de sunum yapılacak.

RedmiBook Pro notebooklar için daha önce gösterilen görseller dışında ilk defa geniş çaplı bir sunum ve tanıtım yapılacak. Xiaomi’nin Ar-Ge konusunda ciddi bir çalışma yürüttüğü RedmiBook Pro’nun bilinen özelliklerine bakıldığında Apple Macbook alternatifi bir iş bilgisayarı olacağı düşünülüyor.

Dünyada 200 milyondan fazla satan Redmi Note serisi telefonlar ile entegre çalışması beklenen ve yeni bir Apple'a dişli bir rakip olacağı düşünülen Xiaomi Redmi serisi teknoloji severler için heyecan uyandırıyor.

Xiaomi büyüme konusunda sınırları zorluyor

Dünyada en çok satan ve en güçlü telefonlar listesine giren Xiaomi, Çin pazarında Huawei’nin yerini aldı. Redmi Note serisi Apple'a karşı iyi bir yol kat etti ve özellikle teknoloji severler için yeni bir alternatif oluşturmuş durumda.

Mi 10 Pro, 2020 yılında DXO Audio testlerinde en iyi telefon olmasıyla beraber DxOMark kamera sıralamasında 48 gün boyunca en iyi telefon oldu. Böylelikle aslında RedmiBook Pro konusunda beklentileri de arttırdı. Xiaomi gibi bir firmanın duyuracağı her teknolojik ürün, ilk kullanıcıda heyecan yaratır hale geldi.

RedmiBook Pro Bilinen Özellikleri

İşlemci: 11.Nesil Intel Core Serisi

11.Nesil Intel Core Serisi Ekran Kartı: Nvidia Geforce MX450

Nvidia Geforce MX450 Kasa: Alüminyum

Alüminyum Klavye: RGB Aydınlatmalı

RGB Aydınlatmalı Çerçeve: Ince çerçeve

Ince çerçeve USB: Type-C

Type-C Konnektör: HMDI

Redmibook Pro için daha çok iş bilgisayarı tanımlaması yapmak yerinde olacaktır. Kasa yapısı itibariyle Apple Macbook Pro izlenimi veriyor ve kullanım alanlarının da aynı olacağı düşünülüyor. Lansman sonrasında özellikleri tam olarak belli olacak RedmiBook Pro’yu oyun alanında kullanmak şuan için zor görünüyor.

Sizler RedmiBook Pro tercih eder misiniz? Yorumlarda lütfen belirtin.