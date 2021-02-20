RedmiBook Pro notebooklar için daha önce gösterilen görseller dışında ilk defa geniş çaplı bir sunum ve tanıtım yapılacak. Xiaomi’nin Ar-Ge konusunda ciddi bir çalışma yürüttüğü RedmiBook Pro’nun bilinen özelliklerine bakıldığında Apple Macbook alternatifi bir iş bilgisayarı olacağı düşünülüyor.
Dünyada 200 milyondan fazla satan Redmi Note serisi telefonlar ile entegre çalışması beklenen ve yeni bir Apple'a dişli bir rakip olacağı düşünülen Xiaomi Redmi serisi teknoloji severler için heyecan uyandırıyor.
Xiaomi büyüme konusunda sınırları zorluyor
Dünyada en çok satan ve en güçlü telefonlar listesine giren Xiaomi, Çin pazarında Huawei’nin yerini aldı. Redmi Note serisi Apple'a karşı iyi bir yol kat etti ve özellikle teknoloji severler için yeni bir alternatif oluşturmuş durumda.
Mi 10 Pro, 2020 yılında DXO Audio testlerinde en iyi telefon olmasıyla beraber DxOMark kamera sıralamasında 48 gün boyunca en iyi telefon oldu. Böylelikle aslında RedmiBook Pro konusunda beklentileri de arttırdı. Xiaomi gibi bir firmanın duyuracağı her teknolojik ürün, ilk kullanıcıda heyecan yaratır hale geldi.
RedmiBook Pro Bilinen Özellikleri
- İşlemci: 11.Nesil Intel Core Serisi
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce MX450
- Kasa: Alüminyum
- Klavye: RGB Aydınlatmalı
- Çerçeve: Ince çerçeve
- USB: Type-C
- Konnektör: HMDI
Redmibook Pro için daha çok iş bilgisayarı tanımlaması yapmak yerinde olacaktır. Kasa yapısı itibariyle Apple Macbook Pro izlenimi veriyor ve kullanım alanlarının da aynı olacağı düşünülüyor. Lansman sonrasında özellikleri tam olarak belli olacak RedmiBook Pro’yu oyun alanında kullanmak şuan için zor görünüyor.
Sizler RedmiBook Pro tercih eder misiniz? Yorumlarda lütfen belirtin.