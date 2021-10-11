Redroad, piyasaya sürmeye hazırlandığı Redroad V17 elektrikli süpürge ile birlikte büyük bir çekiliş yapacağını duyurdu. V17 için renk uyumu tasarım yarışması düzenleyen akıllı ev aletleri üreticisi, kazanana Macbook Pro 13 inç hediye edecek.

Akıllı ev aletleri üreticisi Redroad, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye pazarına giriş yapmış ve kısa bir süre içerisinde havadaki tozun %99’unu yakalayabilen elektrikli süpürgesi Redroad V17’yi tanıtmıştı.

Tanıtımın yapılmasının ardından Redroad, süpürgeyi dünya çapında satışa sunmak için gün saymaya başladı ve satışlarla birlikte takipçilerine MacBook Pro 13 inç gibi büyük hediyelerin yer alacağı çekilişini de duyurdu.

Amaç, renk konusunda en uyumlu Redroad V17’yi tasarlamak

Redroad V17 Renk Uyumu yarışması adı verilen bu çekiliş, 13 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Çekilişe katılmak isteyen kullanıcıların yapması gereken şey ise derece basit; taşıdığı renkler konusunda son derece uyumlu bir Redroad V17 süpürge tasarlamak.

Bu konuda kendine güvenen kullanıcıların, www.redroad.cc internet sitesinde yer alan Color Match Competition kısmına kişisel bilgileriyle birlikte tasarımlarını yüklemesi gerekiyor. 13 Ekim’de başlayacak çekilişin sonuçları, 31 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.

Redroad’a gönderilen tasarımlar, yine aynı internet sitesinde halk tarafından oylamaya açılacak ve en çok oyu alan tasarım MacBook Pro 13 inçin sahibi olacak. Bu ödülü kazanmak için yarışmacıların ulaşması gereken alt limit ise 5 bin oy.

Çekiliş ödülü elbette MacBook Pro 13 inç ile sınırlı değil. Yarışmada en az 3 bin oy almayı başaran 4 kişiye kürek çekme aleti, en az 2 bin oy alan 5 kişiye elektrikli scooter, 500 oy alan 5 kişiye yer silme aleti ve son olarak en az 200 oy alan 30 kişiye de elektrikli diş fırçası hediye ediyor.

Redroad V17 neler sunuyor?

2017 yılında kurulan Redroad, havadaki tozun %99’unu yakalayabilen elektrikli süpürgesi için uzun süren Ar-Ge çalışmaları ve 200 deney gerçekleştirmiş. Çok yönlü tek fırçayla daha verimli temizlik sunan yeni elektrikli süpürge, çift HEPA filtresi sayesinde ev sakinlerinin solunumuna herhangi bir etki yaratmıyor.

Redroad V17, Mandala 9 aşamalı gürültü azaltma teknoloji sayesinde sadece 60 desibel ses üretiyor. Bu da V17’yi süpürgeden yüksek ses duymaktan haz etmeyen insanlar için son derece kullanışlı bir cihaz haline getiriyor.