Reeder, Akıllı Telefon Üretiminde Şaha Kalkmayı Planlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıllı telefonlarda yerli üretime önem verilmesi yönünde yaptığı çağrı sonrasında yerli markalar cesaretlenmişe benziyor. Bugün de Reeder ile ilgili haberler elimize ulaştı.

Reeder, Samsun'da 8 milyon TL yatırımla kurmuş olduğu fabrikasıyla yeni dönemde büyük atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu an sadece tablet ve akıllı telefon üretimi yapan firmanın, önümüzdeki dönemde akıllı saat ve yapay zeka destekli diğer cihazlar konusunda da üretim gerçekleştirmesi düşünülüyor.

Reeder'ın yeni dönemdeki hedefi senelik üretim kapasitesini 600 bin cihaza çıkarmak. 2019 yılında 300 bin akıllı telefon, 200 bin tablet ve 100 bin de akıllı saat üretmeyi planlayan firmanın CEO'su Uygar Saral önemli açıklamalarda bulundu:

"Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek. Reeder, akıllı ürünler üzerine kurulmuş bir geleneğe sahip bir şirket. Önümüzdeki sektör ajandasında ise yapay zeka, bulut ve robotik çözümler var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirip müşterilerimizin kolaylaştırmak için çalışacağız. Samsun’da 100 kişilik bir ekibimiz yerli üretim için çalışıyor. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurtdışı pazarlara da sunulacak."

Son günlerde gündemde önemli bir yer edinen "iPhone'unu getir Reeder'ı götür" kampanyası ile ilgili de konuşan Saral şunları söyledi:

“Ekonomiye destek için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve iPhone modellerini getiren kullanıcıların, telefonlarının değeri düşüldükten sonra yeni bir Reeder sahibi olmalarını sağlıyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz.”