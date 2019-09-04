  • Regnant Esports'un Rainbow Six Siege Kadrosu Belli Oldu

Regnant Esports'un Rainbow Six Siege Takım Kadrosu Belli Oldu

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Toplamda 6 farklı oyunla 6 kulvarda yarışan Regnant Esports, yarıştığı kulvarlara bir yenisini daha ekledi. Kulüp, bundan sonra Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’i de oynayacak. Kulübün bu kulvarda yarışacak olan oyuncu kadrosu da duyuruldu.

Hali hazırda Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, NBA 2K, PUBG ve FIFA takımları bulunan Regnant Esports, rekabetçi yarışlardaki kulvarlarını genişletmeye devam ediyor. Regnant’ın, Ubisoft’un birinci şahıs nişancı oyunu Rainbow Six Siege’de mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Daha önce CS: GO’da ESM Gümüş-2 Turnuvası’nda tüm rakiplerini yenerek bir üst tura çıkan Regnant Esports, Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda da finale kalmayı başarmıştı. Webtekno olarak ana sponsoru olduğumuz kulüp, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’de de başarıdan başarıya koşacak.

Rainbow Six Siege kadrosu

regnant esports

Kulübün resmi web sitesi üzerinden paylaşılan haberde Regnant, Espor alanında genişlemeye devam ediyor! Taktiksel oyun türlerinin favorilerinden olan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, uluslararası ve yerel turnuvalarda bizi temsil edecek takımımızı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi ve takımın kadrosu paylaşıldı. Takım kadrosu ise şöyle;

  • Emre “Bodolf” Kurt
  • Efe “GutterO” Aras
  • Ali “XNDY” Kalender
  • Tolga “Turqo” Yılmaz
  • Erdem “Xaanax” Canca
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Webtekno'nun Ana Sponsoru Olduğu Regnant Esports, ESL Türkiye Şampiyonası'nda Finale Kaldı

Sponsorluğunu yaptığımız Regnant Esports’un Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını takip ederek hem kulübe destek vermiş hem de kulüple ilgili son gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz.

Kaynak : https://regnant.pro/regnant-espor-alaninda-genislemeye-devam-ediyor/
Etiketler: rainbow six siege, regnant esports
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