Ülkemizde 2020 yılında Rekabet Kurumu'nun Google'a karşı yürüttüğü soruşturmalar ve aldığı kararlar, Global Competition Review (GCR) tarafından dünya genelinde 'Yılın En İyi Rekabet Kararı' kategorisinde aday gösterildi. Adaylar arasında Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelerde yürütülen soruşturmalar ve alınan kararlar da yer alıyor.

Hem ülkemizde hem de dünyada, Google, Facebook gibi teknoloji devlerinin sektörde yarattığı rekabet sorunları ile mücadele için pek çok soruşturma yürütülüyor. Adil rekabet koşullarının sağlanmasına yönelik kararların alınması ve uygulanması için yürütülen bu soruşturmalar, zaman zaman şirketlere para cezası olarak dönüyor, kimi zamansa şirketlerin uygulamalarında değişikliklere gitmeleri gerekebiliyor.

Türkiye de bu noktada geçtiğimiz yıl Google ile ilgili benzer içerikte soruşturmalar yürütmüş, yürütülen iki soruşturma sonucunda Google'a Rekabet Kurumu tarafından para cezası verilmişti. Rekabet Kurumu'nun bu kararları, 'Küresel Rekabet Ödülleri' arasında dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalardan biri olmayı başardı. Rekabet Kurumu'nun Google kararları, Global Competition Review (GCR) tarafından küresel ölçekte 'Yılın En İyi Rekabet Kararı' kategorisinde aday olarak gösterildi. Adaylar arasında teknoloji devlerine yönelik kararlar yer alırken aynı zamanda farklı sektörlerde yaşanan rekabet ihlalleri de yer aldı.

İki soruşturma, iki para cezası:

Rekabet Kurumu, 2020 yılı içerisinde Google'a yönelik iki farklı soruşturma yürüttü. Bunlardan ilki Google’ın genel arama pazarındaki durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına yönelik alınan karardı. Kurul bu karar ile Google'a 98 milyon TL'lik bir idari para cezası vermişti.

Rekabet Kurumu'nu aday haline getiren karar ise Google'ın Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmedildiği karar oldu. Bu karar ile ise Google'a 197 milyon TL’lik idari para cezası verildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda açıklanan kararda 'genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği' sonucuna varılmıştı.