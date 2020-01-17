Rekabet Kurulu, kargo şirketlerinin rekabeti bozacak davranışta bulunup bulunmadığını araştırdığı davada son kararı verdi. Kurul, 4 büyük kargo firmasına toplamda 61,4 milyon TL ceza kesti.

Haksız rekabetin önüne geçebilmek için ülkemizde faaliyet gösteren Rekabet Kurulu, kargo şirketlerini incelemeye aldığı davayı sonuçlandırdı. Şirketlerin birlikte rekabeti bozacak davranışta bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturmada dört büyük kargo şirketine yüksek para cezaları kesildi.

Rekabet Kurulu'nun paylaştığı açıklamaya göre DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. ve Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye toplamda 61,4 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Dört büyük kargo şirketinin aldıkları cezalar:

16 Ocak 2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında bahsettiğimiz dört büyük kargo kurulu, ‘müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine' oy birliği ile karar verildi.

DHL, TNT, UPS ve Yurtiçi Kargo’ya kesilen cezalar aşağıdaki şekilde oldu:

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.: 19.328.140,14 TL

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.: 15.341.376,57 TL

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.: 16.347.149,29 TL

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.: 10.384.054,73 TL

Rekabet Kurulu'nun incelediği aşağıdaki kargo firmalarına herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığı belirtildi:

Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.

Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş.

Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Asset Lojistik A.Ş.

Cemal BOZASLAN

CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş.

Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti.

DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.

DRN Lojistik A.Ş.

Ekol Lojistik A.Ş.

Eli Ulus. Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti.

Gama Kombine Taşımacılık A.Ş.

Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık

Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı

İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti.

Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Öykü Lojistik A.Ş.

Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.

Serkan Çınar Çınartaş Grup

Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.

Sürat Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic. A.Ş.

Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri ve Tic. A.Ş.

Yurtiçi Lojistik Tedarik Zinciri Yönetim ve Dağıtım A.Ş.

Rekabet Kurulu'nun paylaştığı bilgilere göre ceza alan şirketler, aldıkları cezaya 60 gün içinde itiraz edebilecek.