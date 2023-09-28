Rekabet Kurumu, dünyaca ünlü pil tedarikçisi Duracell'e soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, şirketin 4054 Sayılı Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek.

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en popüler pil üreticilerinden Duracell'e soruşturma açtığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Duracell, alıcıların ve müşterilerin kısıtlanmasına yol açan bazı ticari uygulamalarda bulunuyordu. Kurum, Duracell ile ilgili bulguların ciddi ve yeterli olduğunu, bundan kaynaklı olarak da soruşturma açıldığını belirtti.

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Duracell'in 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek. Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir gibi görünüyor.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama:

Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.



Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.09.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-41/786-M sayı ile karar vermiştir.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi ne diyor?