Rekabet Kurumu Google’a 93 Milyon TL Para Cezası Verdi

Rekabetin korunması amacıyla kurulan Rekabet Kurumu, Google’a hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle 93 milyon TL ceza verdi.

Rekabet Kurumu’nun Google’ın 3 kolu için yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Hakim durumu kötüyle kullandığı gerekçesi ile suçlanan Google, Rekabet Kurumu gereğince 93 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Bu noktada Rekabet Kurumu; Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturmada, şirketin mobil cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin rekabete aykırı olduğuna kanaat getirdi. Mevcut internet sitesinden de bu konuyla alakalı olarak açıklamada bulunan Rekabet Kurumu, şirketin 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde itiraz edebileceğini de ifade etti. Kurumun kararı ise şu şekilde sonuçlanmıştır:

"Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildi."