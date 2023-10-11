Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptıkları yatırımlar sonucunda özellikle de bilişim teknolojileri sektöründe varlıklarını artırdıklarını açıkladılar. Küle, son yıllarda neler yaptıklarını ve toplam kaç para ceza kesildiğini de açıkladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den gündeme ilişkin değerlendirmeler geldi. Son yıllarda etkinliklerini artırdıklarını anlatan Küle, özellikle de bilişim teknolojileri sektörü için yatırım yaptıklarını söyledi. Birol Küle, yapılan yatırımlarla inceleme süreçlerinin iyileştiğini, tabiri caize "kuş uçurtulmadığını" ve bununla birlikte para cezalarında da artış yaşandığını açıkladı. Başkan Küle'ye göre Rekabet Kurumu, son 10 yılda uyguladığı para cezalarının yüzde 87'sini, son 4 yılda uyguladı. Bu 4 yılda toplanan para 10.4 milyar TL idi.

Birol Küle, yaptığı açıklamalarda son dönemlerin en büyük soruşturmalarına, nedenleriyle birlikte değindi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Rekabet Kurumu son yıllarda hangi büyük soruşturmalara imza atmış, yakından bakalım.

Rekabet Kurumunun son dönemlerde gerçekleştirdiği büyük soruşturmalar

Birol Küle'nin altını çizdiği soruşturmalar şöyleydi:





Birleşme devralmalarda teknoloji şirketlerinin ciro eşitliklerini kaldırarak öldürücü devralmalarının önüne geçtik. Twitter devralması da bu kapsamda bize bildirilmeliydi, bildirilmedi. Bildirilmediği için idari para cezası uygulandı.



Sahafların kolaylıkla platform değiştirmelerini sağladık.



WhatsApp kullanıcıları için



Trendyol’un algoritmaları ile kendini kayırmasının önüne geçtik. Ayrımcılığa son verdik.



Çiçekçiler, restoranlar diledikleri platformlarla diledikleri koşullarda çalışabilecek, kendi mağazalarında da diledikleri kampanyaları uygulayabilecekler.



E-pazaryerleri, çevrimiçi reklamcılık, ilaç, akaryakıt gibi sektör incelemelerini yaptık. Sektörlerin röntgenlerini çektik, sorunlara ışık tuttuk.



Sahibinden’de ilan veren emlakçıların ve oto galerilerinin diledikleri zaman verileri diğer rakiplere taşıyabilmelerinin önünü açtık. İstedikleri takdirde rakiplerden de verilerini sahibinden’ e taşıyabilecekler.



Zincir marketlerde hub&spoke karteline geçit vermedik. 2.7 milyar TL rekor para cezası ile cezalandırdık. Üreticilerin ve tedarikçilerinin de raf fiyatlarına müdahale etmelerinin önüne geçtik.



Coca-Cola’nın küçük market ve bakkallarda dolaplarının %25’inin rakiplere açılmasını sağladık. Teşebbüsün hâkim durumunu kötüye kullanmasının önüne geçecek taahhütlerle, soruşturmayı sonuçlandırdık.



Aynı şekilde, Algida’nın dolaplarının %30’unu rakiplere açtık ve münhasırlık uygulamalarına son verdik.



Un, maya, yumurta gibi temel gıda maddeleri üzerinde yapılan rekabet ihlallerini cezalandırdık ve ihlallere son verdik.



İlaç devlerinin aralarında anlaşıp, hastalara pahalı ilaç dayatmasının önüne geçerek, kamu bütçesini bu ekonomik yükten kurtardık.



Gözlük ve gözlük camı pazarındaki dev oyuncuyu verdiği taahhütlere uymadığı için, süreli para cezası ile 492 milyon TL para cezası ile cezalandırdık.



Kozmetik sektöründe raf fiyatlarını belirleyen teşebbüsleri tek tek tespit ettik, cezalandırdık.



Çimento, hazır beton, cam, seramik sektörüne yönelik incelemeler yaptık, yapıyoruz.



İnternet üzerinden satışı engelleyen kim olursa olsun peşine düştük, bulduk ve pazarı serbestleştirdik.



Otobüs biletlerinin farklı platformlarda satılabilmesini sağladık.



Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dört büyük teşebbüsün yeniden satış fiyatı tespitine yönelik ihlallerini cezalandırdık.



Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki gümrüklü geçici depolama hizmet bedellerinde %50 indirim taahhüttü aldık.



Antalya limanındaki aşırı fiyata dur dedik. Dolum hizmetlerinde rekabet koşullarını iyileştirdik.



İşgücünün serbestçe dolaşımının önündeki centilmenlik anlaşmalarını tespit ettik, cezalandırdık. Çalışanların serbestçe iş değiştirebilmelerini ve bireysel refahlarının artmasını sağladık. Google soruşturmamızla alışveriş karşılaştırma sitelerinin, yerel arama sitelerinin önünü açtık.Birleşme devralmalarda teknoloji şirketlerinin ciro eşitliklerini kaldırarak öldürücü devralmalarının önüne geçtik. Twitter devralması da bu kapsamda bize bildirilmeliydi, bildirilmedi. Bildirilmediği için idari para cezası uygulandı.Sahafların kolaylıkla platform değiştirmelerini sağladık.WhatsApp kullanıcıları için Facebook dayatmasını durdurduk. Artık diledikleri gibi verilerinizi kullanamayacaklar.Trendyol’un algoritmaları ile kendini kayırmasının önüne geçtik. Ayrımcılığa son verdik.Çiçekçiler, restoranlar diledikleri platformlarla diledikleri koşullarda çalışabilecek, kendi mağazalarında da diledikleri kampanyaları uygulayabilecekler.E-pazaryerleri, çevrimiçi reklamcılık, ilaç, akaryakıt gibi sektör incelemelerini yaptık. Sektörlerin röntgenlerini çektik, sorunlara ışık tuttuk.Sahibinden’de ilan veren emlakçıların ve oto galerilerinin diledikleri zaman verileri diğer rakiplere taşıyabilmelerinin önünü açtık. İstedikleri takdirde rakiplerden de verilerini sahibinden’ e taşıyabilecekler.Zincir marketlerde hub&spoke karteline geçit vermedik. 2.7 milyar TL rekor para cezası ile cezalandırdık. Üreticilerin ve tedarikçilerinin de raf fiyatlarına müdahale etmelerinin önüne geçtik.Coca-Cola’nın küçük market ve bakkallarda dolaplarının %25’inin rakiplere açılmasını sağladık. Teşebbüsün hâkim durumunu kötüye kullanmasının önüne geçecek taahhütlerle, soruşturmayı sonuçlandırdık.Aynı şekilde, Algida’nın dolaplarının %30’unu rakiplere açtık ve münhasırlık uygulamalarına son verdik.Un, maya, yumurta gibi temel gıda maddeleri üzerinde yapılan rekabet ihlallerini cezalandırdık ve ihlallere son verdik.İlaç devlerinin aralarında anlaşıp, hastalara pahalı ilaç dayatmasının önüne geçerek, kamu bütçesini bu ekonomik yükten kurtardık.Gözlük ve gözlük camı pazarındaki dev oyuncuyu verdiği taahhütlere uymadığı için, süreli para cezası ile 492 milyon TL para cezası ile cezalandırdık.Kozmetik sektöründe raf fiyatlarını belirleyen teşebbüsleri tek tek tespit ettik, cezalandırdık.Çimento, hazır beton, cam, seramik sektörüne yönelik incelemeler yaptık, yapıyoruz.İnternet üzerinden satışı engelleyen kim olursa olsun peşine düştük, bulduk ve pazarı serbestleştirdik.Otobüs biletlerinin farklı platformlarda satılabilmesini sağladık.Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dört büyük teşebbüsün yeniden satış fiyatı tespitine yönelik ihlallerini cezalandırdık.Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki gümrüklü geçici depolama hizmet bedellerinde %50 indirim taahhüttü aldık.Antalya limanındaki aşırı fiyata dur dedik. Dolum hizmetlerinde rekabet koşullarını iyileştirdik.İşgücünün serbestçe dolaşımının önündeki centilmenlik anlaşmalarını tespit ettik, cezalandırdık. Çalışanların serbestçe iş değiştirebilmelerini ve bireysel refahlarının artmasını sağladık.

Rekabet Kurumunun teknoloji şirketlerine yönelik bazı soruşturmalarıyla ilgili detaylı bilgi için: