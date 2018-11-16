Türkiye'nin en bilinen yemek kartı şirketlerine 4 milyon TL'ye varan cezalar kesildi.

En bilinen yemek kartı şirketlerinden Sodexo'ya 3.2 milyon, Erdened'e 3.9 milyon ve Network'a 624 bin TL ceza verildi. Rekabet Kurumu'ndan gelen açıklamaya göre, şirketlerin aralarında komisyon belirlediği ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullandıkları belirtildi.

Rekabet Kurumu, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ için soruşturma açıldığını belirtmiş ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizmişti.

Rekabet Kurumu'nun resmi sitesi aracılığı ile yayınlanan açıklama şöyle:

"15.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."