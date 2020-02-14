Rekabet Kurumu'nun bir süre önce Turkcell'e verdiği 92 milyon TL'lik ceza, geçtiğimiz günlerde yeniden görüşüldü. Görüşmenin kararını bugün itibarıyla duyuran Rekabet Kurumu, Turkcell'e verdiği cezayı 61 milyon 294 bin 895 TL'ye indirdiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu bir süre önce, Türkiye'de aktif olarak hizmet veren telekomünikasyon şirketlerine çeşitli nedenlerle ceza kesmişti. Yapılan çalışmalarda ceza kesilen şirketlerden bir tanesi de Turkcell'di. Rekabet Kurumu, Turkcell'in kontörlerin satış fiyatını yeniden belirleyerek rekabeti ihlal ettiği yönünde karar vermiş, bu bağlamda yaklaşık olarak 92 milyon TL ceza kesmişti.

Rekabet Kurumu'nun o dönemlerde yaptığı yazılı bir açıklamalarla bu kararın oy çokluğu ile alındığını ve yargı yolunun açık olduğunu belirtmişti. Turkcell, aldığı para cezasının ardından itiraz hakkını kullanmıştı. Gelinen süreçte ise Rekabet Kurumu, aldığı kararı yeniden gözden geçirmek üzere toplandı. Yapılan toplantının sonucu, yine yazılı olarak ve Turkcell'in yüzünü güldürecek şekilde açıklandı.

Rekabet Kurumu'nun bugünkü açıklamasında, yeni kararın oy birliği ile alındığı belirtilerek Turkcell'e kesilen cezanın 92 milyon TL'den 61 milyon 294 bin 895 TL'ye indirilmesine karar verildiği belirtildi. Rekabet Kurumu'nun yazılı açıkmasında, kararın tebliği itibarıyla 60 günlük yargı yolu durumunun olduğu belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun aldığı karar, Turkcell'e kesilen cezanın neredeyse üçte birinin indirilmesi anlamına geliyor. Öyle ki Turkcell, alınan yeni karar doğrultusunda 30 milyon TL daha az ceza ödemek durumunda kalacak. Turkcell'in bu cezaya itiraz edip etmeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.