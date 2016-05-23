Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, 2018 yılı içinde pek çok yeniliğe imza attı. Peki Instagram kullanıcıları 2018 yılında en çok neleri beğendi?

2018 yılı Instagram için oldukça hareketli geçti. Haziran ayında 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan Instagram, yıl içinde gelen yeni özelliklerle birlikte sadece bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarak bir alışveriş kanalı, bir içerik merkezi ve popüler kültür için bir yayılma alanı haline geldi.

Peki 2018 yılında Instagram’da tam olarak ne oldu? Her şeyi hatırlamanızı beklemiyoruz. Ancak en çok dikkat çeken olaylara sırası ile birlikte bakabiliriz.

En popüler hesap:

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 2018 yılında 4. kez Dünya Kupası’nda boy gösterdi ve 5. kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğu su götürmez bir gerçek olan Ronaldo, 2016 ve 2017 yıllarında en çok takip edilen kişi olan Selena Gomez’i geride bırakarak 147 milyon takipçiyle Instagram’ın en çok takip edilen yüzü oldu.

En popüler gönderi:

Kylie Jenner, Instagram takipçi yarışında ilk 5’te bile yer almıyor fakat kızı Stormi’nin fotoğrafı, Jenner’ın en çok beğeni alan fotoğrafa sahip olmasına neden oldu. Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin elini tuttuğu fotoğraf, 18 milyonun üzerinde beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi olmayı başardı.

En popüler etiketler:

Eğer Kylie Jenner ya da Cristiano Ronaldo değilseniz Instagram’da daha çok beğeni almak için gönderilere etiket eklemek faydalı olabilir. #love, #instagood ve #photooftheday, 2018 yılında Instagram kullanıcıları tarafından en çok kullanılan etiketler oldu. Bir sonraki gönderinizde bunlardan birini kullanmayı deneyebilirsiniz.

En popüler markalar:

Nike, National Geographic ve Victoria's Secret, 2018 yılında Instagram kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdiği markalar haline gelmiş durumda. Özellikle National Geographic, 95 milyona ulaşan takipçisi ile 2018 yılında en çok büyüyen markalardan biri oldu.

Etiketlere baktığımızda ise ‘yeni’ bir etiketin popülerlik kazandığını görüyoruz. Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan VSCO’nun Instagram’ın en popüler marka etiketi olan #VSCO etiketi, 2018 yılında yerini markanın bir diğer etiketi olan #VSCOcam’a bıraktı. Ne büyük bir değişiklik ama!