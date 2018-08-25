Reliance Industries'in piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan JioPhone 2, günümüzde telefonlarda aradığımız pek çok özellikten yalıtılmış basit yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle ufak boyutu ile dikkat çeken telefon teknik olarak 'akıllı telefon' dendiğinde akla gelen özellikleri karşılamıyor gibi görünse de basit bir telefon arayan kullanıcılar için oldukça mantıklı bir seçim.
JioPhone 2 kutusundan neler çıkıyor?
- JioPhone 2
- Şarj Adaptörü
- Batarya
- Jio Sim Kart
- Kullanın Kılavuzu ve Garanti Belgesi
Telefon Özellikleri
Ekran: 2.4-inç QVGA (320x240p)
İşlemci: 1.2GHz dual-core
RAM: 512MB
Depolama: 4GB (microSD kart ile 128 GB'ye kadar yükseltilebilir)
Kamera: 2 MP Ana Kamera, 0.3MP ikinci kamera
İşletim Sistemi: KaiOS 2.5
Batarya: 2,000mAh
Standart ihtiyaçlar için minimal şekilde tasarlanmış bu yeni telefon, akıllı telefonları hayatımıza en basit anlamıyla dahil edebilmek için üretilmiş durumda. Fiyatı ise 2,999 Hint Rupisi yani yaklaşık 43 dolar. Bu da 250 TL'ye denk geliyor yani telefonun fiyatının 'akıllı' diyebileceğimiz tüm cihazlara göre hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz.