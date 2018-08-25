Ufak boyut ve dokunmatik ekranlara alıştığımız bu dönemde sunduğu fiziksel klavyesi ile dikkat çeken JioPhone 2'ye dair tüm bilgileri sizin için derledik.

Reliance Industries'in piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan JioPhone 2, günümüzde telefonlarda aradığımız pek çok özellikten yalıtılmış basit yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle ufak boyutu ile dikkat çeken telefon teknik olarak 'akıllı telefon' dendiğinde akla gelen özellikleri karşılamıyor gibi görünse de basit bir telefon arayan kullanıcılar için oldukça mantıklı bir seçim.

JioPhone 2 kutusundan neler çıkıyor?

JioPhone 2

Şarj Adaptörü

Batarya

Jio Sim Kart

Kullanın Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Telefon Özellikleri

Ekran: 2.4-inç QVGA (320x240p)

İşlemci: 1.2GHz dual-core

RAM: 512MB

Depolama: 4GB (microSD kart ile 128 GB'ye kadar yükseltilebilir)

Kamera: 2 MP Ana Kamera, 0.3MP ikinci kamera

İşletim Sistemi: KaiOS 2.5

Batarya: 2,000mAh

Standart ihtiyaçlar için minimal şekilde tasarlanmış bu yeni telefon, akıllı telefonları hayatımıza en basit anlamıyla dahil edebilmek için üretilmiş durumda. Fiyatı ise 2,999 Hint Rupisi yani yaklaşık 43 dolar. Bu da 250 TL'ye denk geliyor yani telefonun fiyatının 'akıllı' diyebileceğimiz tüm cihazlara göre hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz.