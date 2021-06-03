Wesworld'ün yaratıcılarından Lisa Joy'un kaleme aldığı bilim kurgu filmi Reminiscence'tan ilk fragman geldi. Başrollerinde Hugh Jackman, Rebecca Ferguson gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımda, yakın gelecekte özel dedektif olan Nick Bannister'ın yaşadıkları anlatılacak.

Çıktığı günden beri her bölümde izleyicilerini heyecan ve meraka boğup ödülleri toplayan Westworld’ün yazarlarından Lisa Joy'un yeni filmi Reminiscence'tan ilk fragman geldi.

İlk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeye başaran yapımın başrolünde ünlü aktör Hugh Jackman yer alıyor. Aksiyon ve gizem ağırlıklı bir bilim kurgu olacak film, sinemalara ek olarak HBO Max üzerinden yayınlanacak.

Reminiscence fragmanı:

Filmde, Hugh Jackman’ın canlandırdığı karakter olan Nick Bannister, insanların sorunlarını onların zihninde çözen bir özel dedektif. Yakın gelecekte geçen yapımda, ordu tarafından onaylanmış bir teknoloji sayesinde unutulmuş anıları net bir şekilde yeniden yaşamaya olanak sağlayan bir makine kullanılıyor. Müşterisi Mae’e anahtarlarını bulması için yardım eden Nick ile Mae arasında yaşanan romantizmin ardından Mae kaybolur ve macera başlar.

Fragmanın galasında, filmin yazarı Lisa Joy, filmi yazması için gelen ilhamın kaynağını da açıkladı. Hayatında yaşadığı iki olayın bu filmi yazmasında büyük katkısı olduğunu belirten Joy, bunlardan birinin ilk çocuğunun doğumu, diğerinin ise babasının ölümü olduğunu belirtti. Babası öldüğünde onun eşyaları toparlarken bulduğu bir resimden bahseden Joy, “Savaş zamanında tanıştığı bir kadınla fotoğrafını vardı. O kadını bir daha asla görmedi ama asla da unutmadı.” dedi.

Nick’in kullandığı zihin makinesi fikrinin lise yıllarında aldığı biyoloji derslerinden ilham alarak yazdığını belirten Joy, “O zamanlarda beyindeki belirli nöronlara temas edilerek insanların bazı anıları tekrar yaşamasının mümkün olduğunu öğrenmiştik” dedi.

Reminiscence, 3 Eylül’de hem HBO Max platformunda hem de sinemalarda izleyicileri ile buluşacak.