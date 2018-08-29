Hem Spor Hem Geniş Hacimli Yeni Renault Arkana Tanıtıldı

Renault'un Coupe-SUV pazarındaki yeni temsilcisi Arkana, Moskova Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı ve büyük beğeni topladı.

Coupe-SUV tarzı otomobiller bir zamanlar yalnızca premium segmentte yer alıyordu ve her sokakta görmek pek de mümkün değildi. Fakat günümüzde Renault gibi standart otomobil üreticileri de pastadan pay almak için Coupe-SUV tarzı otomobiller geliştirmeye ve piyasaya sürmeye başladılar.

Rusya’da düzenlenen Moskova Otomobil Fuarı’nda sahneyi alan Renault, hem geniş iç hacme sahip, hem de spor bir görünüm isteyenler için yeni Coupe-SUV aracı Arkana’yı tanıttı. Şirket, fuarda sergilenen aracın şov ürünü olduğunu belirtse de araç tasarımının büyük ölçüde son haline ulaştığı söylenebilir.

Renault, yeni Coupe-SUV aracının basın görsellerini dağıttı ancak görseller yalnızca aracı dışarıdan gösteriyordu. Bu durumda da önümüzde iki ihtimal bulunuyor. Ya aracın iç mekanı henüz gösterilebilecek kadar hazır değil; ya da Renault, genel lansmana kadar aracın iç mekanının gizli kalmasını istiyor.

Renault’un açıklamasına göre Arkana, 2019 yılı itibari ile piyasaya sunulacak. Araç ilk olarak Rusya’ya satışa sunulacak. Rusya’yı takiben önce Asya, sonra da global pazar yeni Renault Arkana ile tanışacak. Aracın Türkiye satışı ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor.