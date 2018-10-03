Renault'dan Gözleri Kanatan Lüks Elektrikli Araç: Ez-Ultimo

Otonom konvoy aracı projesiyle geleceğin toplu taşımacılık trendine yön vermeyi planlayan Renault, yepyeni aracını tanıttı.

Renault, çoğunlukla seyahatlerde ve şehir turlarında hizmet vermesi beklenen ve klasik 'Fransız Tasarımı' anlayışını benimseyen yeni aracını tanıttı. Araç tam otonom bir seyahat konforuyla en fazla 3 yolcuyu taşıyabilecek şekilde dizayn edildi.

Araçta henüz detayları açıklanmayan bir de AEX (Augmented Editorial Experience) sistemi bulunacak. Otomobilin içindeki kişilerin şehri üst düzey bir multimedya deneyimi ile izlemeleri ve internete bağlı bir yolculuk yaşamaları için artırılmış gerçekliği kullanacak olan sistemin detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Paris Motor Show'da tanıtılan aracı hiçbir zaman yollarda görmeyecek olma ihtimalimiz de mevcut. Renault, üstüne basa basa aracın bir konsept tasarım olduğunu belirtti. Yine de önündeki araç ile olan mesafesini mükemmel ayarlayabilen, şeritte kalıp şerit değiştirebilen Renault Ez-Ultimo'nun güvenlikle ilgili en büyük yeniliği de şu: Araç, üst düzey takip mekanizması sayesinde göremeyeceğiniz kadar ileride olan olağanüstü durumlar için dahi kendini emniyete alabiliyor. Bakalım bu aracı önümüzdeki günlerde kanlı canlı trafikte görecek miyiz.