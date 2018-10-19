Renault'dan Türkiye'ye 100 Milyon Euroluk Yeni Fabrika

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada"Renault Grubu, Türkiye Cumhuriyeti'nin müthiş desteğiyle bu yeni fabrikaya 100 milyon euro değerinde yatırım yaptı. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. '' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Renault tarafından Bursa'da kurulacak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikasına ilişkin, "Bu yatırım proje bazlı teşvik sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar Renault'un hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak ve üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek." dedi.

100 Milyon Euro'luk Yatırım

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; temeli atılan yeni alüminyum enjeksiyon fabrikasının, Renault Grubu'nun gelecek yıllarda Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı olduğuna da işaret etti.

Bakan Varank aynı zamanda ülkemizde yatırımcılara ve girişimcilere her daim destek verileceğini ve bu tür yatırımların ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu;

"İlk olarak, temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. Amacımız bu ve benzeri yatırımları kat kat artırmaktır. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Devlet olarak biz de tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Oldukça cazip bir teşvik sistemine sahibiz. Bakanlık olarak, yerli ve yabancı ayrımı gözetmeden yüksek katma değerli yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz."