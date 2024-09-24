Söz konusu otomobil olduğunda Renault, mutlaka aklımıza gelen markalar arasındadır. Logosu ise kendisi gibi akıllarımıza kazınmıştır. Peki bu logonun anlamı nedir?

Genel itibarıyla araba markaları, isimlerinin yanında logolarıyla da kullanıcılara bazı mesajlar vermek ister. Aslında her bir logo, hiç tahmin edilmeyen anlamlara sahiptir.

Gelin, Renault logosunun aslında ne anlatmak istediğine bakalım.

Renault, otomobil dünyasında Fransız zarafeti ve mühendislik öncüsü olarak tanınır.

Çalışmalarına 1899’da başlayan Renault, köklü bir tarihe sahip. Her bir Renault aracında dikkat edilen ilk unsurlar; estetik tasarım, sürüş konforu ve güvenliktir.

Markanın sembolü, ortasında eşkenar dörtgen bir oyuntu ve çevresinde o dörtgeni çevreleyen paralel bir altıgen şeklinde.

Geçmişe gittiğimizde markanın logosu, 1990 yılında biri ters biri ise düz olacak şekilde yuvarlak bir çerçeve içindeki iki adet “R” harfinden oluşuyordu. 1906 yılında fayton figürü, 1919’da tank, 1923’te araç ızgarası desenli yuvarlak içinde Renault yazısı olarak değişime uğradı.

Bugünkü simgenin temeli olan eşkenar dörtgen ise ilk olarak 1925 yılında ortaya çıktı.

İçerisindeki desenler değişerek, şimdikine en yakın simge olan eşkenar dörtgen oyuğunun çevresindeki paralel altıgen simge, 1972’de kullanılmaya başlandı. Yıllar içerisinde yazı, yazı fontu, logo arka planı değişse de bu geometrik şekil kendini korumayı başardı.

Üreticiler bu logonun geleceği simgelediğini düşünerek bu tasarımı oluşturdu. Gelecekten kasıt, aynı zamanda klasik ve durgun bir zaman dilimiydi.

Aynı zamanda bu logo, elmas şekline de benzetilebilir ve ters çevrildiğinde de geometrik formunu korur. Tüm bunlar Renault’un aynı zamanda modernliği simgelediğinin de göstergesidir.

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