Dünyanın en köklü otomotiv şirketlerinden Renault, Türkiye’deki binek otomobil fiyatlarını güncelledi. 4 ila 17 Eylül arasında geçerli olacak söz konusu fiyatlar için çok sayıda tepki gelmeye başladı. En ucuz sıfır Renault otomobili minimum 97.900 TL olarak etiketlendirildi.

Uluslararası ticari savaş, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik yaptırımlar gibi pek çok etmenden kaynaklanan zamlara bir yenisi de Renault’tan geldi. Firma, Türkiye’deki binek otomobil fiyatlarını yukarı çekti. Otomobil forumlarında yankı uyandıran söz konusu fiyat listesi, tüketicileri sıfır otomobil almaktan caydırabilir.

Renault, binek otomobillerin geneline zam yapmakla kalmayıp, hurda araç teşviki için uygulanan ÖTV indirimli fiyatlara da zam yaptı. Daha önce hiç araba kullanmamış ya da 16 yaşından daha eski arabası olmayan kişiler de hurda araç teşvikinden faydalansalar bile fiyatlar yine cep yakıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ağustos 2018 raporunda, Ağustos 2017’ye kıyasla binek otomobil satışlarının %50’den daha fazla azaldığını açıklamıştı. Renault gibi ülkemizde faaliyet gösteren firmaların zamları, potansiyel alıcı sayısını da düşüşe geçirdi.

İşte Renault tarafından açıklanan 4-17 Eylül 2018 binek otomobil fiyatları: