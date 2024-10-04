Renault ve Stellantis arasındaki birleşme iddiaları, CEO’ların açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Son günlerde Stellantis ve Renault arasında potansiyel bir birleşme olabileceğine dair söylentiler gündemi meşgul ediyordu. Ancak iki şirketin CEO’su bu iddiaları kesin ve net bir ifadeyle reddetti. Stellantis CEO’su Carlos Tavares, 3 Ekim’de bir fabrika ziyareti esnasında yaptığı açıklamada birleşme spekülasyonlarının "tamamen asılsız" olduğunu vurguladı. Aynı gün Paris'teki bir etkinlikte konuşan Renault CEO’su Luca de Meo da, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak iddiaları "dedikodu" olarak tanımladı.

Birleşme söylentilerinin kaynağı, İtalyan gazetesi Il Sole 24 Ore'den geldi. Gazeteye göre otomotiv sektöründeki yoğun rekabet, bu tür iş birliklerinin gerekliliğini doğuruyor. Özellikle de geleneksel otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukların bu arayışı tetikleyebileceğini belirtmişti.

Tavares ve De Meo'nun gündemi ne olacak?

Stellantis, bu hafta ek olarak 2024 yılı için kâr tahminini düşürdüğünü ve ABD pazarında beklenenden daha fazla nakit harcayacağını duyurdu. Hisseleri Mart ayından bu yana yüzde 55’ten fazla düşerek Avrupa otomotiv hisseleri arasında en kötü performansı gösterdi. Şirketin toplam değerlemesi bu süreçte 47 milyar euro azaldı. Fransa hükümeti, Renault’un en büyük hissedarı olmasının yanı sıra Stellantis'te de paya sahip.

Tavares ve De Meo, 14 Ekim’de Paris’te düzenlenecek otomobil fuarında bir araya gelecek. De Meo ise etkinlikte Tavares ile selamlaşacağını belirtti. Renault ve Stellantis’in birleşmesi hakkındaki iddialar resmi olarak yalanlansa da, otomotiv sektöründeki dinamiklerin ve rekabet ortamının yarattığı belirsizlikler bu tür söylentilerin gündemde kalmasına yol açıyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.