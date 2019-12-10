Resident Evil 3: Nemesis'in Tanıtım Videosu Yayınlandı

İnternette yayınlanan kapak görsellerinin ardından Resident Evil 3: Nemesis oyununun tanıtım videosu hayranlarla buluştu. Capcom, bu oyunda Resident Evil 2 remake'i ile elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor.

Capcom’un Resident Evil 3: Nemesis oyunu resmen açıklandı. Serinin yeni oyunu, 2019 yılında oyun tutkunlarıyla buluşan Resident Evil 2 remake'ine benzer bir tarza sahip olacak. Resident Evil 3, yenilenen grafik ve modern oyun mekanikleri ile 20 senelik PlayStation oyun serisine yeni bir yön verecek.

Capcom’un 'Sony State of Play' canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Resident Evil 3 oyununun 3 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One üzerinden oyun tutkunlarıyla buluşacağı yer alıyor. Ayrıca oyunun yeni tanıtım videosu da yayınlandı.

Resident Evil 3: Nemesis tanıtım videosu:

Tabii Resident Evil başlığı altında yenilenen oyunlar arasında sadece Resident Evil 3 yer almıyor. Resident Evil Resistance adında çok oyunculu çevrimiçi oyun da yenilenen Resident Evil 3’ün bir parçası olarak gelecek.

Capcom’un yenilenen Resident Evil 3 oyunu, zaten uzun bir süredir bekleniyordu. Oyun ile ilgili dolaşan söylentiler geçtiğimiz aylarda oyun tutkunlarını epey bir meşgul etti. Resident Evil 2’nin remake'inin aldığı olumlu tepkilere bakacak olursak yenilenen Resident Evil 3’ün resmen onay alması oldukça sevindirici bir haber diyebiliriz.

Resident Evil 3: Nemesis oyununun ilk versiyonu 1999 yılında çıkmıştı. Şimdi de 2019 yılının son ayında Resident Evil 3: Nemesis remake'inin tanıtım videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde oyunun posterleri ortaya çıkmıştı:

Ortaya çıkan bu yeni kapak görsellerine baktığımızda Resident Evil kahramanı Jill Valentine’ı yenilenmiş hâliyle görmek mümkün. Kapak görselinde Carlos Oliveira da yer alıyor. Oliveira, Umbrella Biohazard Countermeasure’ın (U.B.C.S.) hayatta kalan son üyelerinden biri. Saç kesimindeki değişiklik de hemen fark ediliyor.

Capcom, Resident Evil 2 remake'i ile elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor:

Capcom, Resident Evil 2 oyununu yenileyerek beklentileri aşmış ve oldukça güçlü bir geri dönüş yapmıştı. Şimdi Capcom’un aynı görevi Resident Evil 3: Nemesis için tekrar devraldığını görüyoruz. Sizin bu yeni tanıtım videosu ile ilgili düşünceleriniz neler?