Resident Evil 3 Remake'te Eskilere Yapılan 10 Gönderme

Dünyaca ünlü korku oyunu serisi Resident Evil’ın yeni oyunu geçtiğimiz ay satışa sunulmuş ve oyun tutkunları tarafından övgüler almıştı. Resident Evil 3 Remake'de yer alan göndermelere birlikte bakıyoruz.

Oyun sektöründe bir korku serisi olarak yıllardır varlığını sürdüren Resident Evil, çıkış yaptığı 22 Mart 1996 tarihinden beri defalarca kez oynandı ve çok yüksek satış rakamlarına ulaştı. Capcom tarafından geliştirilip dağıtımı yapılan oyun için ‘hayatta kalma korku oyunu’ isimli bir terim bile üretildi. Oyunun, sevilen korku filmlerinden ilham almış gibi görünen hikâye anlatımına, Schlocky türü korku denilen ve benzersiz olarak nitelendirilen tarz eşlik etti.

Anlatımında kullanılan değişik ve çok fazla bilinmeyen ögelere rağmen Resident Evil serisi, şaşırtıcı derecede bilgi derinliğine sahip olması ve geliştiricilerin hikâyeleri iç içe tutma konusunda harika bir iş çıkarmasından ötürü yıllardır varlığını sürdürdü. Tüm bu gelenek geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Resident Evil 3 Remake ile devam etti. Yazımızda bazı oyuncuların kaçırmış olabileceği gizli ayrıntıları ve eskilere yapılan bazı göndermeleri derledik.

Not: Oyunu henüz oynamadıysanız, yazımızın kalan kısmında oyun hakkında spoiler olabileceğini belirtelim.

10. Jill’in dairesinde yer alan referanslar:

Resident Evil 3’ün başladığı andan itibaren serinin tarihini iyi bilen oyuncular serideki diğer oyunlara referansları görmekte zorluk çekmeyecek. Dairede bulunan kitaplığın üzerinde karakterin ilk oyunda giydiği, ikonik hâle gelen bereyi görmek mümkün. Ayrıca kitaplığın sol tarafında Resident Evil 7’nin geçtiği Louisiana hakkında bilgi içeren bir kitabın olması da gözlerden kaçmıyor. Kitabın üzerinde oyundaki düşmanları yaratmaktan sorumlu tutulan şeylere benzeyen siyah bir cisim olması da bu göndermeyi destekliyor.

9. Ethan’ın klasik arabası:

Resident Evil 3 Remake, orijinal oyuna sadık kalmaya çalışan tamamen yeni bir oyun olsa da tıpkı yukarıda bahsettiğimiz Jill karakterinin evindeki göndermeler gibi Ethan karakterine ait arabayı da görmek mümkün. Resident Evil 7’ye atıf yapılan araç, yeni oyunun bazı yerlerinde görünüyor.

8. 80’ler ve 90’ların pop kültürü:

Yeni oyun, oyuncuların da gayet hoşlanacağı gibi 90’ların klasik oyunlarına saygı duruşu içeriyor. Şahit olduğumuz nostaljik yolculuk bununla da sınırlı kalmıyor. Resident Evil 3 Remake, aynı senelerin pop kültürüne de referanslar içeriyor. Metro istasyonundaki duvarlarda Terminatör ve bazı yabancı filmlerin posterleri bulunuyor. Buna ek olarak Capcom’un Street Fighter, Mega Man ve 1942 gibi çizgi romanları da dikkatli gözlerden kaçmıyor.

7. Kahve dükkanı:

80’ler ve 90’lar pop kültürüne olan göndermeler sadece duvarlardaki posterlerle sınırlı kalmıyor. Nemesis ve Resident Evil 2’den tanınan Bay X gibi Terminatör filmlerinden ilham alınarak oluşturulan karakterlere ek olarak Alien filmine de oldukça havalı bir gönderme yapılmış. Resident Evil 3 Remake oyuncuları, 1979’da kurulan Sigourney isimli kahve dükkanını muhtemelen fark ettiler. İşte o dükkan, 1979 yılında gösterime giren ilk Alien filmine ve Jill karakterine öncülük eden aktris Sigourney Weaver’a bir göndermeydi.

6. Kal ve Nemesis ile savaş:

Terminatör filmlerinden ilham alan ve durdurulamaz bir güç olarak bilinen Nemesis karakterini tüm Resident Evil oyuncuları yakından tanıyor. Resident Evil Remake 3’te de geliştiriciler korku filmi hissini verebilmek için kült filmden yine bolca etkilenmiş gibi görünüyor. Karakterle karşılaştıklarında koşup kaçmak yerine kalıp savaşan oyuncular, çabalarının ödülünü aldıkları zaman buradaki göndermeyi daha iyi anlayacak.

5. Polis telsizi anonsu:

Resident Evil Outbreak oyunu çevrimiçi çok oyunculu yapısıyla ana seriyle aynı miktarda başarı elde etmese de yine de sevilmişti. Çok fazla oyuncu kitlesine sahip PlayStation 2 için piyasaya sürülen bu oyun, hafızalarda bir şekilde yer etmeyi başardı. Yeni oyunumuzda da unutulmamış olacak ki polis araçları arasındaki çağrılarda Outbreak oyununun açılış sahnelerine atıfta bulunulmuş.

4. Radyoda çalan şarkı:

Resident Evil 3 Remake’te yer alan belli belirsiz referanslardan bir tanesi de çalan bir müzikle ortaya çıkıyor. Moon’s Donuts isimli dükkanda radyoda çalan şarkı, Resident Evil 2 hayranlarının çok iyi bildiği Leon karakterinin bu dükkana girdiği anda çalan şarkının aynısı.

3. ‘Desperate Times’ görevi:

Resident Evil Outbreak serisine bir başka atıf da Rita ve Phillips karakterlerinin görevleri ‘Desperate Times’a olan atıf olarak öne çıkıyor. Yeni oyun Resident Evil 3 Remake’te bu görevle ilgili bir konuşmaya şahit olunuyor ve karakterlerden bir tanesinin Rita Phillips isimli bir polis memuru olduğu görülüyor.

2. Kötü sonlar:

Resident Evil serisinin biraz da alternatif sonları seviyor olduğu gerçeği hayranları tarafından net olarak biliniyor. Resident Evil 3 Remake’te de tam olarak bu kategoriye girmese de buna atıfta bulunan sonlar mevcut. Carlos, Jill ve Nicolai karakterleri arasında geçenleri örnek olarak göstermek mümkün.

1. Kabus Modu:

Resident Evil 3 Remake oyununun lansmanının ve piyasaya sunulmasının ardından oyunun hayranları özellikle Jill ve Carlos karakterleriyle ilgili birtakım hayal kırıklıklarına uğramıştı. İç içe geçen oyunlarda bu iki karakteri aynı anda oynayamamak oyuncuları üzmüştü. Oyunun geliştiricileri bunu biraz da olsa geçersiz hâle getirebilmek üzere Kabus Modu adını verdikleri bir seçenek sundu ve iki karakterden kaynaklanan bu durumu özel bir hâle getirdi. Nemesis’i de içine alan bu yeni mod, serinin kalanına pek çok atıfta bulunan ekstra hikâye sahneleri barındırıyor ve oyuncular durumdan oldukça memnun görünüyor.

Resident Evil 3 Remake'te karşımıza çıkan bazı göndermeleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de buna benzer göndermelere rastladıysanız yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Benzer içerikleri kaçırmamak için takipte kalın.