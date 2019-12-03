Resident Evil 3: Nemesis'in Kapak Resimleri Ortaya Çıktı

2020'de oyun severler ile buluşacağı iddia edilen Resident Evil 3: Nemesis'in yenilenmiş versiyonunun kapak resimleri, resmi açıklama gelmeden önce ortaya çıktı.

Son zamanlarda, Capcom’un Resident Evil 2 Remake ile elde ettiği başarının ardından Resident Evil 3: Nemesis ile geri dönüş yapacağı konuşmalar arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili gelen iddialar; yeni yapımın 2020’de oyun severler ile buluşacağı yönündeydi.

Capcom, 1998’de yapılan Resident Evil 2 oyununu yenileyerek beklentileri oldukça aşmış ve güçlü bir geri dönüş yapmıştı. Şimdi, Capcom’un aynı görevi Resident Evil 3: Nemesis için tekrar devraldığını görüyoruz.

Resident Evil 3: Nemesis'in mekanikleri ve oyun motoru sistemi Resident Evil 2: Remake ile benzerlik taşıyacak

Spawn Wave adlı YouTube kanalı, Resident Evil 3: Nemesis oyununun Capcom tarafından halihazırda geliştirildiği bilgisini paylaşmıştı. Daha önce From Software’in yeni oyunu Elden Ring ile ilgili kanalın paylaştığı bilgilerin doğru olması, güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtlamıştı.

2020 yılında piyasaya sürüleceği tahmin edilen Resident Evil 3 oyununun yenilenen versiyonunun, Ekim ayında kapalı betaya giren ve serinin asimetrik çevrimiçi çok oyunculu Project Resistance ile beraber çıkış yapacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Şimdi ise Resident Evil 3 Remake’in kapak resimleri, Capcom oyunu resmen duyurmadan önce internette ortaya çıktı

Ortaya çıkan bu yeni kapak resimlerine baktığımızda Resident Evil kahramanı Jill Valentine’ı yenilenmiş haliyle görüyoruz. Kapak resminde Carlos Oliveira da yer alıyor. Oliveira, Umbrella Biohazard Countermeasure’ın (U.B.C.S.) hayatta kalan son üyelerinden biri. Saç kesimindeki değişiklik de hemen fark ediliyor.

Elbette kapak resminde Nemesis de yer alıyor

Orijinal serinin korku salan kötü adamı yine oyun severlerin karşısına çıkıyor

Ortaya çıkan bu yeni kapak resimlerini göz önünde bulundurursak oyun ile ilgili resmi bir açıklamanın çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. 13 Aralık tarihinde gerçekleşecek The Game Awards, oyunu duyurmak için oldukça iyi bir platform gibi görünüyor.

Sizin yeni kapak resimleri hakkındaki düşünceleriniz neler?